Septuagenario realizaba labores de mecánica y murió aplastado por su camioneta en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- La mañana de este martes 3 de febrero de 2026 se registró un trágico hecho en el sector norte de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde un adulto mayor perdió la vida luego de ser aplastado por su propia camioneta al momento en el que realizaba labores de mecánica. El caso tuvo lugar en calles de la colonia Colinas de San Bernabé, antes Fomerrey 25, hasta donde acudieron cuerpos de auxilio y autoridades de seguridad.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas, cuando el hoy occiso se encontraba en el cruce de las calles Pizarra y Truchas, en el citado asentamiento humano. De forma preliminar, trascendió que el gato hidráulico que utilizaba el hombre perdió su posición normal, pues había sido colocado en una superficie con un ligero declive, mientras que la víctima estaba debajo de la unidad.

El fallecido se encontraba verificando una falla mecánica en su camioneta Chrysler Grand Caravan de color guinda, cuyo desperfecto presuntamente se centraba en el eje delantero junto, a la llanta derecha. El afectado, identificado extraoficialmente como José, de aproximadamente 70 años de edad, colocó el gato hidráulico de tornillo y se metió bajo el vehículo, pero de pronto el soporte se inclinó y perdió su posición normal, ocasionando la tragedia.

Después de recibir el llamado de auxilio, elementos del Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se presentaron en la ubicación. Una vez en el lugar, los socorristas le brindaron la atención correspondiente al septuagenario y, minutos más tarde, confirmaron que ya no tenía signos vitales. En esta colonia, José era conocido popularmente como 'El Bombero' y era jubilado del Gobierno del Estado.

En otro lamentable caso registrado el pasado viernes 31 de enero de 2026, una mujer de 95 años de edad aproximadamente perdió la vida luego de una explosión registrada en el interior de una vivienda en el municipio de Guadalupe. Trascendió que la víctima mortal vivía junto a una de sus nietas y una sobrina en su domicilio en la colonia fraccionamiento Azteca, a donde arribaron los servicios de emergencias, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

