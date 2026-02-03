Tenía heridas de bala: Identifican a hombre localizado sin vida al poniente de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Como Maikol Hiram T. P., de 22 años de edad, fue identificado el hombre que fue localizado sin vida en el fraccionamiento Villas del Rey Colonial, ubicado en el sector poniente de Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme, Sonora. El hallazgo se registró la tarde de este martes 3 de febrero de 2026, aproximadamente a las 14:50 horas, por lo que se desplegó un fuerte operativo de seguridad en esta demarcación.

De acuerdo con un reporte preliminar, los hechos ocurrieron en el cruce de la calle de Los Mestizos y bulevar Colonial, a unos metros del Parque Software. Vecinos del sector solicitaron apoyo a través de las líneas de emergencias del 911, por lo que elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se movilizaron a la ubicación. En el lugar, los agentes confirmaron la presencia del cuerpo del joven y procedieron a acordonar el área con cinta roja.

Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana se presentaron en el sitio y, luego de realizar la valoración correspondiente, confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales. Una vez que se constató el fallecimiento, efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) se encargaron de resguardar el perímetro. Trascendió de forma extraoficial que el hoy occiso presentaba heridas de bala en la cabeza y otras partes del cuerpo, que a la postre le causaron la muerte.

El hoy occiso fue identificado como Maikol Hiram T. P., de 22 años de edad.

En el lugar del hallazgo, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) localizaron al menos cuatro casquillos percutidos, calibre 9 milímetros, los cuales fueron asegurados e integrados a la respectiva carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Luego de que la escena quedó procesada, el cadáver fue retirado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley.

Otro caso similar sucedió apenas la tarde del lunes 2 de febrero. En ese momento se activó el Código Rojo en la colonia Cortinas, en el sector sur de Ciudad Obregón, por el reporte de olores fétidos provenientes de un domicilio. A su llegada, las autoridades de los diferentes niveles de gobierno encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en una vivienda ubicada sobre la calle José María Lafragua, entre Chihuahua y Zacatecas.

El hallazgo ocurrió en el fraccionamiento Villas del Rey Colonial, al poniente de Ciudad Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui