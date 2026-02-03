Terrible hallazgo en Etchojoa: Aparece cuerpo de hombre en las aguas de un canal de riego

Etchojoa, Sonora.- Las aguas de un canal agrícola en las inmediaciones de la localidad de Chucarit, municipio de Etchojoa, se convirtieron en el escenario de un lamentable hallazgo durante la tarde de este martes 3 de enero. Elementos de Seguridad Pública y rescate acudieron al punto tras recibir una alerta a través de la línea de emergencias 911, confirmando la presencia de un cuerpo humano flotando en el caudal.

La zona fue asegurada por agentes de la Policía Municipal para preservar el entorno mientras arribaban los servicios periciales. De acuerdo con las primeras observaciones realizadas en el sitio, los restos corresponden a una persona del sexo masculino de aproximadamente 60 años de edad. El estado de los tejidos sugiere que el deceso ocurrió hace cerca de 1 mes, tiempo durante el cual permaneció sumergido en el agua.

Por la vestimenta y debido a que es una zona rural, se estima que la persona podría tratarse de un trabajador del campo de alguno de los predios aledaños y que su caída al agua fue por un accidente, aunque esto deberá ser corroborado científicamente. Reynaldo Amarillas Meza, comandante del Cuerpo de Bomberos, explicó que actualmente la región atraviesa la temporada de riego para los cultivos de trigo.

Esto ocasiona que los niveles del agua en la red de distribución se encuentren al máximo de su capacidad, incrementando el peligro para quienes transitan por los márgenes. Ante esta situación, dio algunas recomendaciones para que la población mantenga una distancia prudente. Lamentablemente, este tipo de acontecimientos ocurren con frecuencia en la región, pues según lo expresado por el bombero, existen diversos factores que propician estos casos.

Entre las causas más comunes destacan la falta de cuidado al conducir vehículos sobre los bordos de terracería, los descuidos al caminar cerca de la orilla y el tránsito bajo los efectos del alcohol. Finalmente, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hizo cargo de las diligencias en el lugar. Los restos de la víctima fueron sacados del canal por rescatistas de Bomberos, con ayuda de cuerdas.

El cuerpo fue sacado del agua y llevado al Semefo

Por último, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Navojoa, para realizar la autopsia de ley. Mediante estudios forenses se buscará establecer la identidad del fallecido, así como confirmar las causas exactas del deceso para poder contactar a sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui