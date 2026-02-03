Ciudad Obregón, Sonora.- Este martes 3 de febrero de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre el feminicidio registrado en Pueblo Yaqui en días pasados, donde Alma Margarita 'N' perdió la vida presuntamente a manos de Sergio 'N' en hechos registrados el pasado domingo 1 de febrero. Se dio a conocer que el sujeto fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

De acuerdo con la información dada a conocer por la FGJES, los hechos se registraron la madrugada del domingo 1 de febrero, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Zona Ejidal, en la comisaría de Pueblo Yaqui, donde la víctima, Alma Margarita 'N', de 33 años, perdió la vida tras sufrir reiteradas agresiones físicas.

Trágico feminicidio en Pueblo Yaqui: Vinculan a proceso al presunto asesino de Alma Margarita

Durante la audiencia de control de detención, celebrada el martes 3 de febrero, el juez calificó como legal la detención del imputado, formuló imputación, dictó el auto de vinculación a proceso y ordenó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de conceder un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Según los datos de prueba expuestos por el Agente del Ministerio Público, el imputado, Sergio 'N', mantenía una relación de pareja en concubinato con la víctima, y durante el ataque ejerció violencia física de manera reiterada, provocándole lesiones que finalmente derivaron en su fallecimiento.

La carpeta de investigación establece que el homicidio se cometió por razones de género, al acreditarse una relación de confianza y convivencia entre la víctima y el agresor, así como un contexto de dominación y violencia, elementos que encuadran en los supuestos legales del delito de feminicidio.

Además, durante su detención se le encontró a Sergio 'N' 10 envoltorios con metanfetamina, con un peso neto total de 3.495 gramos, sustancia que se encontraba bajo su libre disponibilidad y en condiciones que permiten inferir fines de comercio, motivo por el cual también enfrenta cargos por narcomenudeo.

El caso ha generado gran indignación en la sociedad de Cajeme, quienes piden justicia para Alma Margarita 'N'. En redes sociales, los familiares de la joven han pedido a las autoridades dar celeridad al caso para que no quede impune.

Vinculan a proceso a imputado por feminicidio en Cajeme: FGJES



·Los hechos se suscitaron en Pueblo Yaqui el pasado 1 de febrero



Cajeme, Sonora, 3 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso en contra de… pic.twitter.com/9itw6vUXHC — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) February 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui