Alarma en Cajeme: Reportan desaparición de Heriberto Celis Hermosillo; sus familiares tienen 6 días sin saber de él

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de angustia es lo que están viviendo los seres queridos de Heriberto Celis Hermosillo, de quien hace seis días no saben nada de su paradero. Celis Hermosillo fue reportado como desaparecido desde el pasado 29 de enero de 2026 en la comunidad de Tobarito, municipio de Cajeme.

De acuerdo con la ficha difundida por el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C., desde esa fecha se desconoce el paradero del hombre, por lo que se pide a la población aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con su ubicación. De momento no se saben las circunstancias en las que fue visto por última vez, tampoco se conoce la ropa que vestía al momento en el que desapareció, por lo que se espera que más adelante las autoridades den a conocer mayor información sobre los hechos que pueda ayudar a la pronta localización de Celis Hermosillo.

Para brindar datos que contribuyan a su localización, se encuentra habilitado el número telefónico 644 127 7784, así como las redes sociales del colectivo. Las autoridades y familiares recalcan que toda la información será recibida de manera anónima, confidencial y tratada con discreción. De momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) o la Comisión de Búsqueda de Personas de Sonora no han lanzado una ficha de búsqueda.

Reportan desaparición de Dulce Adilene Cruz Maldonado

Ayer se dio a conocer la desaparición de Dulce Adilene Cruz Maldonado. A través de redes sociales, colectivos de búsqueda han difundido el reporte ciudadano para solicitar el apoyo de la comunidad en la localización de Dulce Adilene. La mujer que se encuentra en calidad de desaparecida desde el pasado 29 de enero de 2026. De acuerdo con la información compartida por el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C., Dulce Adilene fue vista por última vez en el fraccionamiento Villa Bonita.

Por su parte, el colectivo de Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C. ha hecho un llamado a la sociedad para que apoye al colectivo con donación de agua o sueros, ya que las condiciones climáticas de la región hacen que el trabajo de búsqueda sea mucho más pesado.

