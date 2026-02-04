Alarma en Ciudad Obregón: Camioneta incendiada sobre calle Jalisco provoca movilización

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este miércoles 4 de febrero de 2026 se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencias y elementos policiacos en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, por el reporte de un vehículo incendiado en las inmediaciones de la colonia Municipio Libre, frente a la Plaza Obregón. Afortunadamente, las autoridades competentes no reportaron personas lesionadas a causa del siniestro, únicamente daños materiales.

De acuerdo con un reporte preliminar, los hechos se registraron poco antes de las 13:00 horas, sobre la calle Jalisco, a unos cuantos metros de las instalaciones del Colegio De Bachilleres Del Estado De Sonora (Cobach) plantel 1. De manera extraoficial se indicó que el percance se pudo originar por un cortocircuito en el sistema de alambrado; sin embargo, serán las instancias correspondientes quienes determinen las causas del incidente.

Se trata de una camioneta Ford Explorer, color blanca y modelo 1995, que circulaba de norte a sur por la citada vialidad, cuando debido a una falla mecánica se prendió en llamas. Por fortuna, el conductor de la unidad, cuya identidad y datos generales se desconocen, logró descender del vehículo y ponerse a salvo. La camioneta siniestrada presentó daños materiales en la parte frontal, incluso el fuego alcanzó el tablero y el calor provocó que las llantas delanteras se reventaran.

Vehículo incendiado genera una fuerte movilización al sur de Ciudad Obregón, Sonora.

Al sitio arribaron elementos del H. Cuerpo de Bomberos de Cajeme, quienes realizaron las respectivas maniobras para sofocar las llamas y controlar el incendio en un punto del día en el que se registra un importante flujo vehicular en dicha zona. Por su parte, agentes del Departamento de Tránsito Municipal también hicieron acto de presencia en el lugar para tomar conocimiento del caso, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades en el hecho.

Una vez concluidas las labores, los bomberos se retiraron del área y los oficiales trabajaron para que la unidad afectada fuera remolcada hacia la pensión municipal. Hasta el momento es toda la información que se tiene al respecto, pero en TRIBUNA te mantendremos bien informado en caso de que surja alguna actualización de este hecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui