Arrestan a mujer por intentar robar mercancía de una tienda en Torreón; llevaba hasta carne

Torreón, Coahuila.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) concretaron la detención de una mujer identificada como Norma 'N', de 44 años de edad, quien fue señalada de intentar sustraer mercancía de una tienda de autoservicio que se ubica en el oriente de la ciudad de Torreón, Coahuila. Después de la detención, la sospechosa fue puesta a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica.

De acuerdo con el informe oficial de la corporación policial, los hechos se registraron en un negocio situado en el cruce de la calzada Saltillo 400 y el bulevar Revolución, mismo que se encuentra en la colonia Residencial Campestre. Se indicó que la fémina fue sorprendida por el personal de vigilancia cuando se disponía salir del establecimiento con varios productos, de los cuales no pudo corroborar su adquisición a través de un ticket de compra.

Testigos señalaron que la mujer estaba recorriendo los pasillos de la tienda mientras seleccionaba los artículos, en su mayoría perecederos. Sin embargo, al momento de aproximarse a la salida, evitó pasar por el área de cajas. Su actitud errática llamó la atención del guardia de seguridad en turno, quien al notar que la presunta ladrona apresuraba su paso hacia la salida, le pidió que se detuviera para realizar una inspección de seguridad.

En un principio, Norma 'N' se negó a mostrar los objetos seleccionados, pero la revisión física mostró que llevaba productos ocultos entre sus ropas, entre los que destacan charolas de cortes de carne, múltiples bebidas y artículos de higiene personal. El monto total de lo sustraído supera los mil pesos, cifra que, bajo el marco legal vigente, constituye el delito de robo a comercio. La detenida quedó a disposición del Agente del Ministerio Público.

En un hecho similar, pero registrado en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, un hombre de 43 años de edad, identificado como Alejandro 'N.', de 43 años de edad, fue detenido luego de intentar sustraer dos barras de queso en un centro comercial que se ubica en la colonia Campestre. El caso se suscitó el miércoles 21 de enero de 2026, alrededor de las 20:15 horas, cuando se recibió la alerta sobre un robo en la sucursal Alsuper que se localiza en el cruce del bulevar Miguel Alemán y la calle Versalles.

Fuente: Tribuna del Yaqui