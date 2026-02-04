Arrollan a adulto mayor que se dirigía a una panadería y es hospitalizado en Gómez Palacio

Gómez Palacio, Durango.- El martes 3 de febrero de 2026, un hombre de la tercera edad resultó lesionado tras ser atropellado en el sector Centro de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, cuando se dirigía a la panadería. Derivado del incidente, el adulto mayor tuvo que ser trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. Trascendió que la víctima cuenta con domicilio cerca del lugar donde ocurrió el accidente.

De acuerdo con información proporcionada por El Siglo de Torreón, los hechos se registraron sobre la avenida Francisco I. Madero, a la altura de la calle 20 de Noviembre, en el mencionado asentamiento humano. Versiones extraoficiales indican que el afectado se dirigía a una panadería, pero al momento de cruzar la vialidad, fue impactado por un vehículo de la marca Volkswagen, modelo 2017, color blanco, con placas de circulación del estado de Durango.

El conductor del vehículo, identificado como Armando, de 62 años de edad, detuvo su marcha y se bajó de la unidad para auxiliar al individuo. A través de las líneas de emergencias del 911, testigos de los hechos solicitaron la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad. Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar y le brindaron los primeros auxilios al hombre lesionado, identificado como Javier Holguín, de 69 años.

La víctima fue trasladada al Hospital General de Gómez Palacio.

Una vez que lograron estabilizarlo, los socorristas realizaron el traslado del sexagenario afectado a las instalaciones del Hospital General de Gómez Palacio, en donde recibe atención médica especializada. Luego de ser ingresado, el personal médico determinó que presenta un traumatismo craneoencefálico moderado y múltiples golpes en el cuerpo. Agentes del departamento de Peritos de Tránsito y Vialidad se encargaron del peritaje correspondiente.

Asimismo, los oficiales detuvieron al automovilista y aseguraron el vehículo, el cual fue remolcado al corralón municipal para resguardarlo. Por su parte, el Agente del Ministerio Público acudió al hospital para tomar conocimiento de las lesiones, mientras que la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, abrió un expediente al respecto y llevará a cabo la investigación complementaria del caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui