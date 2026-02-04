Hermosillo, Sonora.- Esta mañana de miércoles 4 de febrero de 2026, TRIBUNA te dio a conocer el asesinato de una mujer registrado en el estacionamiento del Centro de Gobierno ubicado en la capital de Sonora, Hermosillo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que ya se comenzaron las investigaciones, pero de momento el presunto responsable, un hombre, no ha sido identificado.

Después de la agresión, se dio a conocer que la mujer era funcionaria del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste); se dice que era abogada. La víctima fue identificada de manera preliminar como Wendoline 'N', de entre 40 y 50 años, quien se encontraba dentro del edificio cuando fue atacada con arma de fuego. El reporte al número de emergencias se recibió alrededor de las 08:11 horas, en el sótano del edificio; al arribo de los paramédicos, la mujer ya no presentaba signos vitales.

Asesinan a funcionaria del Issste en estacionamiento de Centro de Gobierno en Sonora; esto se sabe

Mediante un comunicado, la FGJES señaló que, de acuerdo a los primeros datos de la investigación, se establece que la agresión armada se trató de un ataque directo a una empleada federal por parte de un sujeto que iba embozado y actuó en solitario. "De la misma investigación se desprende que no se trató de un intento de robo, ni a ella, ni a los vehículos del lugar. El responsable estuvo acechando a la víctima y le disparó por la espalda; posteriormente, huyó del lugar".

Se dijo, aunque no está confirmado, que como medida preventiva, los trabajadores del Centro de Gobierno fueron desalojados temporalmente, lo que derivó en la suspensión parcial de actividades en el inmueble mientras se realizaban las diligencias ministeriales. "La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora se encuentra avocada a la investigación, tanto pericial como de campo y de gabinete, e informará de los avances en cuanto los tiempos procesales lo permitan", señala la FGJES.

El hecho ha generado gran indignación en la sociedad de Sonora, pues se cuestiona la falta de seguridad en los edificios de gobierno. Se espera que, conforme transcurra el día, la FGJES dé a conocer más detalles sobre las investigaciones que se están realizando.

