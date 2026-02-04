Ataque armado al sur de Ciudad Obregón: Sicarios acribillan a hombre en la Rincón del Valle

Ciudad Obregón, Sonora.- Un nuevo episodio de violencia se suscitó durante la tarde de este miércoles 4 de febrero, en el fraccionamiento Rincón del Valle, al sur de Ciudad Obregón. Pasadas las 16:00 horas, los servicios de emergencia recibieron los avisos sobre detonaciones de arma de fuego en la vía pública, situación que generó el despliegue de diversas corporaciones encargadas del orden hacia el sitio señalado por los residentes.

Los hechos ocurrieron en las calles Privada del Valle y Emeterio Ochoa. De acuerdo con los testimonios recabados, sujetos armados abrieron fuego contra un hombre que se encontraba en la vía pública. Tras la agresión, los responsables huyeron con rumbo desconocido antes de que las patrullas hicieran acto de presencia. La víctima sufrió lesiones serias que comprometen su salud, aunque hasta el momento se desconoce su identidad.

Ante la urgencia de la situación, el afectado recibió ayuda de testigos. Sin esperar el arribo de una ambulancia, fue subido a un automóvil y trasladado rápidamente hacia un hospital para recibir la atención médica necesaria. Debido a esta acción, al momento en que las fuerzas de seguridad llegaron al punto del ataque, el herido ya no se encontraba ahí. El área fue acordonada con cinta amarilla para preservar los casquillos y otros indicios.

En el resguardo del perímetro participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Cajeme. Posteriormente, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las diligencias para esclarecer lo sucedido. Pese al operativo de autoridades en el sector, no se ha notificado sobre la captura de los agresores.

Diversas corporaciones de seguridad acudieron al sitio

Fuente: Tribuna del Yaqui