Cae exdirector de Seguridad Pública de Tlaltenango, Zacatecas, acusado de secuestro agravado

Tlaltenango, Zacatecas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Zacatecas informó sobre la detención de Juan Diego, el cual hasta el pasado 30 de enero se desempeñaba como director de Seguridad Pública municipal en Tlaltenango, Zacatecas. De acuerdo con información extraoficial, está labor fue posible debido a la intervención de fuerzas estatales y federales durante un operativo.

Entre los respondientes estuvieron elementos de la Policía Estatal, la Defensa, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). De hecho, a este hombre se le adjudicó el delito de secuestro agravado, sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no hay muchos detalles sobre el tema, pero en nuestro medio estaremos al pendiente de cualquier actualización.

Por su parte, según Milenio Francisco Delgado Miramontes, presidente municipal de Tlaltenango, prefirió abstenerse de dar declaraciones dejando en claro que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. De igual forma, cuando se le preguntó si sería investigado el Ayuntamiento, de inmediato rechazó que haya algo que ocultar en la dependencia estatal y usó la expresión "manos limpias".

Ciertos medios locales mencionaron que este miércoles 4 de febrero de 2026 se llevará a cabo la audiencia inicial, aquí se promoverá la imputación por el delito de secuestro agravado. Asimismo, se presume basándose en declaraciones del actual fiscal general, Cristian Paul Camacho Osnaya que el supuesto delito ocurrió cuando el susodicho todavía no trabajaba para el gobierno municipal.

Por lo pronto, no se ha pronunciado públicamente el ayuntamiento de Tlaltenango, pero en TRIBUNA le daremos seguimiento a este asunto. Es necesario recordar que precisamente el 30 de enero el alcalde de Tlaltenango, Francisco Delgado Miramontes, usó su perfil de Facebook para anunciar un cambio provisional en la Dirección de Seguridad Pública dando a entender que a partir de ese entonces el nuevo director será Noel: "Ahorita le hemos pedido el apoyo y el respaldo para que nos ayude algunos meses".

