Cae sujeto señalado de robo con violencia en Nogales; amenazó con machete a su víctima

Nogales, Sonora.- Durante la madrugada de este miércoles 4 de enero de 2026, un peatón fue víctima de un robo con violencia sobre la avenida Álvaro Obregón, misma que se ubica en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora. El afectado fue interceptado por tres sujetos, uno de los cuales lo amenazó con un machete para despojarlo de sus pertenencias. Derivado de estos hechos, un hombre identificado como Víctor 'N.', de 55 años de edad, fue detenido.

De acuerdo con el informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 00:10 horas, cuando elementos de la Policía Municipal se desplazaban sobre la citada avenida, a la altura de la tienda Coppel Elías. En ese momento, los uniformados fueron abordados por la persona afectada, quien relató que, momentos antes, cuando transitaba por la calle 5 de Febrero, tres hombres le salieron al paso.

La víctima manifestó que uno de los delincuentes usaba sudadera negra y un pantalón de mezclilla azul, además de que portaba un machete con el que lo amenazó para exigirle entregar sus objetos de valor. Los sujetos lograron despojar a la víctima de un teléfono celular, licencia de manejo y 400 pesos en efectivo, mientras que el afectado caminó hasta entrar a la tienda Coppel Elías, en donde solicitó apoyo de las autoridades.

Detienen a sujeto que presuntamente participó en un violento robo en Nogales.

Minutos más tarde, aproximadamente a las 01:24 horas, mientras realizaban recorridos de prevención y vigilancia, oficiales observaron a un hombre que coincidía con las descripción proporcionada por la víctima, el cual se encontraba en el cruce de la avenida Álvaro Obregón y calle 5 de Mayo. Al notar la presencia policial, el supuesto asaltante trató de huir a fuerza de carrera, los policías municipales le dieron alcance a la altura de una tienda Economax.

Tras ser sometidos, los uniformados procedieron con una revisión preventiva, encontrando entre sus pertenencias un celular Samsung color blanco, aparentemente relacionado con el robo reportado. Una vez concretada la detención, los agentes dieron aviso al Centro de Atención Temprana con detenido, instancia que ordenó que el sujeto fuera puesto a disposición de la autoridad competente para definir su situación jurídica.

Fuente: Tribuna del Yaqui