Cajemense Sergio Daniel recibe pena de 122 años por asesinato de Paola Bañuelos en Mexicali

Mexicali, Baja California.- El proceso judicial en contra de Sergio Daniel 'N' llegó a su fin con una resolución contundente por parte del Poder Judicial en Baja California. El juez de control, Victoriano Yee, determinó la culpabilidad del imputado como autor material en los delitos de desaparición y feminicidio en agravio de Paola Andrea Bañuelos Flores. La pena impuesta es de 122 años y 10 meses de prisión, sumado a una sanción económica que supera el millón de pesos.

Durante la audiencia resolutiva, se estipuló el pago de un monto por reparación del daño fijado en un millón 228 mil 741 pesos. El juzgador enfatizó que, ante la imposibilidad material de restituir la vida de la joven estudiante, esta compensación económica deberá ser cubierta por el sentenciado o, en su defecto, por la empresa de transporte DiDi, estableciendo así una corresponsabilidad en la seguridad de los usuarios.

La representación del Ministerio Público sostuvo que el nivel de responsabilidad de Sergio Daniel se ubicaba en un punto medio, razón por la cual el cálculo de la condena se situó entre los márgenes mínimos y máximos permitidos por la ley. La lectura íntegra de la sentencia quedó programada para el 11 de febrero. Más allá de la condena individual, el caso generó una serie de exhortos dirigidos a las plataformas de transporte.

El juez Yee solicitó a dichas empresas reforzar la verificación de antecedentes de los choferes, aplicar evaluaciones psicométricas enfocadas en el respeto a la integridad de las pasajeras, crear sistemas de aviso rápido ante anomalías en la ruta y compartir sus bases de datos de conductores con las autoridades de transporte estatales. Al finalizar la audiencia, Sergio Daniel fue escoltado fuera del recinto sin mostrar signos visibles de remordimiento.

Antes de salir, dirigió unas palabras apenas perceptibles a los padres de la víctima. La respuesta de la madre de Paola fue un grito cargado de indignación y llanto: "ahora sí ríete todo lo que quieras", cerrando así una etapa de este doloroso proceso legal.

El asesinato de Paola

Los sucesos que originaron este juicio se remontan a julio de 2024 en Mexicali, Baja California. Paola Andrea, alumna de la UABC, acudió a un establecimiento nocturno junto a familiares y amigos. La madrugada del 8 de julio solicitó un vehículo a través de la aplicación DiDi para regresar a su hogar. La unidad, conducida por Sergio Daniel, cambió el trayecto y jamás dejó a la pasajera en su destino.

La familia, al notar la ausencia de Paola, utilizó el rastreo de su teléfono celular, el cual indicaba una última ubicación en un terreno baldío del bulevar Manuel Gómez Morín. Las labores de búsqueda se intensificaron el 10 de julio, utilizando la geolocalización del automóvil rentado que manejaba el agresor. Tras inspeccionar zonas como Jardines de Loreto, las autoridades focalizaron sus esfuerzos en el ejido Islas Agrarias A.

uD83DuDD34 Paola Bañuelos de 23 años, estudiante se psicología en la USBC, desapareció tras tomar un DiDi en Mexicali.

Ruego para que la encuentren pronto y regrese con su familia. pic.twitter.com/KZDI7ZC2lS — Araceli? (@aracelibs) July 11, 2024

Fue en ese sitio donde, la mañana del 11 de julio, se localizó el cuerpo de la joven. Los análisis forenses determinaron que la causa de muerte fue asfixia. Un elemento clave para la condena fue el hallazgo de material genético de Sergio Daniel bajo las uñas de la víctima, evidencia de que ella luchó por defenderse. A su vez, el ahora sentenciado presentaba rasguños en los brazos al momento de su detención. Cabe recordar que Sergio Daniel se entregó días después en Ciudad Obregón, Sonora, de donde es originario.

Fuente: Tribuna del Yaqui