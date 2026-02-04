Choque volcadura al norte de Guaymas deja tres personas lesionadas, entre ellas dos menores

Guaymas, Sonora.- La tarde de este miércoles 4 de febrero, se registró un aparatoso accidente de tránsito sobre la carretera federal México 15, en la zona norte de Guaymas. En el fuerte siniestro se vieron involucrados dos unidades y dejó como saldo por lo menos tres personas lesionadas, además de importantes pérdidas materiales. Esto sucedió alrededor de las 15:40 horas, a la altura de la plaza comercial Gran Patio.

En el percance participaron un sedán Chrysler PT Cruiser de color gris, manejado por una mujer llamada Roxana G., residente del Centro de la ciudad, y una vagoneta Ford Bronco Sport con placas del estado de Arizona, conducida por un hombre identificado como Mike S., vecino de San Carlos. La fuerza del impacto provocó que la Ford Bronco perdiera la estabilidad hasta quedar volcada sobre su techo en la cinta asfáltica.

Por su parte, el otro vehículo terminó su trayectoria sobre el camellón central, donde detuvo su marcha al impactarse contra un poste de alumbrado público. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios. Se atendió al conductor de la vagoneta y a dos niñas de 10 años que viajaban como acompañantes; una de las menores presentó signos de una posible fractura en la pierna derecha.

Los tres pacientes fueron llevados en ambulancia al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la calle 10 para recibir tratamiento médico. Elementos del Departamento de Bomberos se presentaron para gestionar los riesgos en la escena, mientras que agentes de Tránsito Municipal de Guaymas se hicieron cargo de las diligencias para el deslinde de responsabilidades y el ordenamiento del flujo vehicular en la zona.

Fuente: Tribuna del Yaqui