Ciudad Obregón: Encuentran a adulto mayor sin vida y en descomposición dentro de su vivienda

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este miércoles 4 de febrero, distintas corporaciones de seguridad se movilizaron hacia la colonia Prados del Tepeyac, de Ciudad Obregón. Las fuerzas del orden acudieron al sitio tras recibir un reporte que indicaba una situación sospechosa en una vivienda. Fue en las calles Océano Índico, entre Golfo de Guinea y Bahía San Carlos, donde las autoridades confirmaron la presencia de un cuerpo dentro de una casa.

La alerta se generó cuando los vecinos de la zona percibieron olores desagradables y penetrantes que provenían del inmueble señalado, por lo que decidieron notificar al número de emergencias 911. Al llegar al lugar para atender el llamado, los agentes inspeccionaron la propiedad, una construcción hecha de materiales diversos como madera, ladrillo y láminas. En el interior, localizaron a un hombre muerto, al parecer un adulto mayor.

Debido al estado de descomposición que presentaba, se estima que el fallecimiento ocurrió varios días antes del hallazgo. Por el momento su identidad y las causas exactas de su muerte no han sido reveladas y se definirán mediante los análisis forenses correspondientes. Por ello, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la autopsia de ley y esclarecer lo sucedido.

Para resguardar la escena y facilitar las labores de investigación, el área fue resguardada por elementos de la Policía Municipal de Cajeme, agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Posteriormente, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) inició las diligencias para recabar evidencias y agregarlas a la carpeta de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui