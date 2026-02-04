Discusión familiar llevó a Magdalena a salir de casa; FGJE Sonora confirma que regresó sana y a salvo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Las desapariciones en el estado de Sonora continúan siendo frecuentes; sin embargo, existen casos en los que, afortunadamente, las personas reportadas como extraviadas regresan con sus familiares en buen estado de salud. Tal fue el caso de Magdalena Janeth, de 21 años de edad, quien de acuerdo con la dependencia estatal nunca estuvo realmente en peligro su vida ni su integridad física.

Es importante destacar que, según sus familiares, se le perdió el rastro el lunes 2 de febrero de 2026 en el fraccionamiento Chula Vista 3, ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado. Tras la denuncia correspondiente, las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda para dar con su paradero. Una de las pistas que encendió las alertas fue la localización de un suéter color café, cubierto de tierra, el cual portaba el día en que dejó de ser vista.

Aparece con bien

Este miércoles, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó a través de un comunicado que Magdalena fue localizada con bien el pasado martes 3 de febrero de 2026, alrededor de las 23:30 horas, en la colonia Progreso y/o Chula Vista II. En el escrito, las autoridades puntualizaron que la joven regresó por voluntad propia a su domicilio familiar y que, hasta el momento, no existe motivo alguno de preocupación.

Magdalena Janeth

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la decisión de ausentarse se debió a un conflicto familiar. Aunque no se brindaron mayores detalles sobre el tema, trascendió que se trató de diferencias personales y desacuerdos relacionados con las reglas establecidas en el hogar. La joven se encontraba afectada emocionalmente y salió de su casa sin avisar a ninguno de los integrantes de la familia. Durante este tiempo permaneció en el domicilio de una amiga, ubicado en la colonia Chula Vista.

"La FGJES confirmó que no presenta lesiones físicas, encontrándose actualmente con su familia, concluyéndose que no fue víctima de delito alguno", informó la Fiscalía Estatal, la cual añadió que continuará trabajando para velar por las personas reportadas como desaparecidas en Sonora. En nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización relacionada con el caso, siempre a través de fuentes oficiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui