Disparan contra policías durante intento de robo a tren de Hermosillo; los agresores huyeron

Hermosillo, Sonora.- La noche de este miércoles 4 de febrero, la comunidad de Estación Zamora, perteneciente al municipio de Hermosillo, fue escenario de una fuerte movilización de fuerzas del orden. Diversas corporaciones de seguridad se dirigieron hacia dicho sector agrícola tras recibir un reporte sobre un grupo de personas que realizaban maniobras para sustraer mercancía de los vagones de un tren que encontraba en el lugar

Al presentarse en el sitio indicado, elementos de la Policía Municipal detectaron a los sujetos en plena actividad ilícita, utilizando un camión de carga. Al notar la presencia de las patrullas, los individuos accionaron sus armas de fuego contra los agentes, quienes se vieron obligados a repeler el ataque. Este cruce de disparos generó una situación de alto riesgo, aunque los protocolos de reacción permitieron contener la amenaza.

Ante la respuesta de los uniformados, los agresores optaron por detener el enfrentamiento y emprender la huida. Los responsables escaparon a fuerza de carrera, internándose en la oscuridad del monte circundante para evitar su captura. En su escape, dejaron atrás el camión de carga y un automóvil sedán. Se presume que ambas unidades serían utilizadas para transportar los objetos sustraídos de los contenedores ferroviarios.

El suceso activó el Código Rojo, lo que propició la llegada de refuerzos federales y estatales. Al lugar arribaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), integrantes de la Guardia Nacional y miembros de la Policía Estatal de Seguridad Pública, quienes aseguraron el perímetro. A pesar de la intensidad del enfrentamiento armado, el saldo preliminar indica que no hubo personas heridas ni fallecidas.

Un camión de carga quedó abandonado en el lugar de los hechos

Hasta el momento, no se ha notificado sobre la detención de los implicados en este suceso. Las autoridades competentes procedieron al aseguramiento de los vehículos para integrar la investigación correspondiente. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) quedó a cargo del caso, por ello realizaron el procesamiento de la escena del crimen y recolección de evidencias balísticas.

Fuente: Tribuna del Yaqui