Duro golpe al narco: Sorprenden a tres hombres con más de 2 mil dosis de drogas en Guaymas

Guaymas, Sonora.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) ejecutaron un despliegue en conjunto con la Policía Municipal de Guaymas como parte de las estrategias implementadas para preservar el orden público y la seguridad en el estado de Sonora. Durante sus patrullajes de vigilancia en la ciudad de Guaymas, los efectivos detectaron actividades sospechosas que terminaron con la detención de tres sujetos por el presunto delito de narcotráfico.

La revisión a un vehículo tipo pick up permitió a las autoridades confiscar un fuerte volumen de sustancias ilegales. El reporte detalla el hallazgo de mil 211 dosis de una sustancia granulada con apariencia de crystal, así como 790 envoltorios que contenían hierba seca con propiedades semejantes a la marihuana. Sumado a esto, se contabilizaron 100 cigarros manufacturados con dicho vegetal y 109 paquetes con polvo blanco, presumiblemente cocaína.

Además de las sustancias descritas, los uniformados encontraron un arma de fuego corta, abastecida con 15 cartuchos útiles. También quedó asegurado el vehículo relacionado con los hechos. Una vez finalizado el procedimiento en el lugar, tanto las personas retenidas como la totalidad de los bienes confiscados fueron trasladados ante la Fiscalía General de la República (FGR), quien se encargará de procesar la información y dar curso a las averiguaciones legales.

El vehículo en el que viajaban las personas arrestadas

Cabe recordar que hace unos días, fue dictada una sentencia de 4 años de prisión en contra de dos personas tras comprobarse su participación en actividades relacionadas con el narcomenudeo en la ciudad de Guaymas. El fallo judicial establece que Daniela 'N' y Félix Alejandro 'N', ambos de 45 años de edad, deberán cumplir esta condena en el Centro de Reinserción Social al quedar plenamente demostrada su responsabilidad legal en delitos contra la salud.

El proceso judicial avanzó con paso firme luego de que se presentaran las pruebas necesarias ante el juez correspondiente. Durante el desarrollo de las distintas etapas legales, se acreditaron los elementos que vinculan a los ahora sentenciados con la posesión de sustancias prohibidas, lo que finalmente llevó a la resolución definitiva durante la audiencia de individualización de la pena, donde se confirmó el tiempo que ambos pasarán en reclusión.

