Era objetivo nacional: Capturan a 'El Espíritu', operador del Cártel de Chiapas y Guatemala

Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas.- Las autoridades de seguridad en Chiapas lograron la aprehensión de un hombre identificado como jefe regional de una organización delictiva, acompañado de tres colaboradores. De acuerdo con información difundida por fuentes consultadas, al detenido se le conoce como 'El Espíritu', considerado segundo al mando del Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG), grupo que opera bajo la dirección de Juan Manuel Valdovinos, alias 'El Señor de los Caballos', y que mantiene presencia en distintos municipios del estado.

Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, explicó que la acción policial se desarrolló en Cintalapa de Figueroa, Ocozocoautla de Espinosa y Jiquipilas, zonas donde se habían detectado movimientos del grupo delictivo. Durante el operativo se logró la captura de los cuatro sujetos y el aseguramiento de cuatro armas largas y un vehículo. La detención ocurrió después de que los individuos intentaran privar de la libertad a varias personas utilizando la unidad en la que se desplazaban.

Tras este hecho, los elementos de seguridad lograron interceptarlos y ponerlos bajo resguardo. Aparicio Avendaño señaló que la aprehensión del presunto jefe regional representa un golpe importante para la estructura del grupo, ya que el detenido coordinaba la distribución de droga en esta zona del estado y mantenía presencia en Jiquipilas, Cintalapa de Figueroa, Ocozocoautla y Ocuilapa. Su nombre ya figuraba en los registros de seguridad como uno de los principales generadores de violencia en la región.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8Ocozocoautla -Chiapas-



Cayó la mano derecha del Juan "Señor de los Caballos" Valdovinos de los Menchos Boys:



-"El Espíritu"



Medios locales afirman que el despliegue fue de más de 500 elementos, para atorar al segundo en la estructura del Cartel de Chiapas y Guatemala. pic.twitter.com/XTxhqI6GRs — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) February 5, 2026

En la operación participaron agentes de la Secretaría del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Todos trabajan ahora en el proceso para poner a los cuatro detenidos a disposición del Ministerio Público. El funcionario estatal mencionó que esta acción es parte de un despliegue mayor que continuará en los próximos días para dar seguimiento a otras líneas de investigación.

Por otro lado, la Fiscalía del Estado informó que este despliegue se relaciona con el hallazgo de restos humanos en el Parque Recreativo Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez. Los restos fueron encontrados dentro de un vehículo junto con un mensaje de advertencia cuyo contenido no fue dado a conocer. En esta parte del operativo participan más de 500 elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza de Reacción Pakal y la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8Ocozocoautla -Chiapas-



Cayó la mano derecha del Juan "Señor de los Caballos" Valdovinos, de los Menchos Boys:



-"El Espíritu"



Medios locales afirman que el despliegue fue de más de 500 elementos, para atorar al segundo en la estructura del Cartel de Chiapas y Guatemala. pic.twitter.com/2TSbVDWS7m — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) February 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui