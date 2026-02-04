Exalcalde de Cuautempan detenido en Puebla por extorsión; exigió a la víctima casi un millón de pesos

Puebla, Puebla.- Este miércoles 4 de febrero de 2026, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó sobre la captura de Gerardo 'N', expresidente municipal de Cuautempan, quien es investigado por el delito de extorsión agravada durante su gestión como funcionario. La detención se logró gracias a un operativo ministerial que culminó con el traslado del hombre a la capital del estado.

En un comunicado compartido por la Fiscalía estatal, se indicó que los hechos comenzaron el 9 de octubre de 2024, cuando la víctima fue citada por el detenido en un domicilio particular. En ese lugar, Gerardo, acompañado de otros funcionarios del ayuntamiento, la amenazó con un arma de fuego y posteriormente le exigió entregar una camioneta marca Chirey, modelo Omoda 5, así como 300 mil pesos en efectivo, con la intención de intimidarla y obligarla a cumplir con sus demandas.

De acuerdo con la denuncia, si la víctima no obedecía, quienes sufrirían las consecuencias serían sus familiares, además de que la obligaron a firmar un contrato de compraventa simulado, en el que se indicaba que aceptaba vender la unidad por la cantidad de 450 mil pesos. Sin embargo, este no fue el único episodio que sufrió a manos de los implicados, pues los abusos continuaron en días posteriores.

El 12 de octubre de 2024, la víctima fue forzada a abordar una patrulla oficial y nuevamente trasladada a una vivienda, esta vez propiedad del alcalde. Allí le exigieron otorgarles poder sobre una segunda camioneta, marca BYD, así como entregarle su documentación. Finalmente, se vio obligada a firmar un segundo contrato de compraventa simulado, ahora por 550 mil pesos, con lo que los sujetos pasaron a ser propietarios del vehículo.

La FGE de Puebla aprehendió en Tlaxcala a ex presidente municipal de Cuautempan, como probable responsable del delito de extorsión.#FiscalíaInforma: https://t.co/CZcKbxOfWb pic.twitter.com/ZdI9pYOnIw — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) February 4, 2026

En lo que respecta a la detención, esta se realizó la madrugada de este miércoles en la calle Petra Márquez, colonia Mirasol, en el estado de Tlaxcala, motivo por el cual las autoridades poblanas solicitaron la colaboración de sus homólogas de la vecina entidad, lo que permitió concretar el arresto. Cabe recordar que Gerardo 'N' solicitó licencia por 20 días en mayo de 2025 y que desempeñó sus funciones como presidente municipal durante los períodos 2008-2011 y 2018-2021.

Fuente: Tribuna del Yaqui