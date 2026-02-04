Fue localizada Ana Lilia, madre de familia reportada como desaparecida en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Colectivos de búsqueda confirmaron la localización con vida de Ana Lilia Escobedo Larios, una mujer que había sido reportada como desaparecida por sus familiares a través de redes sociales. La noticia fue confirmada por Rastreadoras de Ciudad Obregón, agrupación que participó en la difusión del caso, lo que provocó una rápida movilización digital para compartir la publicación y que ahora pueda estar junto a sus seres queridos.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, Ana Lilia fue vista por última vez el pasado lunes 2 de febrero de 2026 y este último avistamiento se registró en la colonia Lázaro Mercado, ubicada al poniente de Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme, Sonora. La hija de la fémina compartió un mensaje en redes sociales para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la búsqueda de su madre, detallando que vestía mallas negras y suéter gris al momento de su desaparición.

Si alguien sabe o ha visto a mi mamá, favor de comunicarse conmigo. Desde ayer no sabemos nada de ella, la última vez que la vimos fue en la colonia Lázaro Mercado y después ya no supimos nada de ella. Ayer que la miramos traía unas mallas color negro y un suéter gris. Su nombre es Ana Lilia Escobedo Larios. Cualquier información nos sería de gran ayuda", escribió en la red social Facebook.

La búsqueda se intensificó en redes sociales bajo el hashtag #BuscandoAUnAngel, impulsado por el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón y usuarios que replicaron la información para ampliar su alcance. Hasta el momento, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ni la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora se han pronunciado oficialmente, por lo que no existe una versión institucional sobre su desaparición ni sobre las circunstancias de su localización.

El caso se une a la situación que embarga a la familia de Dulce Adilene Cruz Maldonado, otra mujer que se encuentra en calidad de desaparecida en Ciudad Obregón. De acuerdo con la información compartida por el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C., Dulce Adilene fue vista por última vez el pasado jueves 29 de enero de 2026 y el último avistamiento tuvo lugar en el fraccionamiento Villa Bonita.

Fuente: Tribuna del Yaqui