Golpe a la Anti Unión Tepito: Capturan en CDMX al padre y primo de 'El Tortas' (VIDEO)

Ciudad de México.- Este miércoles 4 de febrero de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la detención de Jorge 'N', padre de Jorge Flores Conchas, alias El Tortas, fundador y exlíder de la Anti Unión Tepito, derivado de un operativo especial en el que elementos de seguridad ingresaron a dos inmuebles ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

De acuerdo con información extraoficial, el hombre de 71 años de edad es señalado por su presunta participación en delitos de extorsión, narcomenudeo, homicidio y robo. Su captura se llevó a cabo en la calle Moctezuma, en la colonia Guerrero, donde incluso se aseguraron 100 dosis de cocaína, 50 bolsas con mariguana y 100 bolsas con metanfetamina. Es importante destacar que el detenido cuenta con un antecedente de ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de homicidio, ocurrido en 1994.

Por otra parte, en la colonia Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo, se logró la aprehensión de Josafat 'N', de 27 años de edad, primo del criminal que actualmente se encuentra recluido en un centro penitenciario de la Ciudad de México. En este caso específico, durante el cumplimiento de una orden de cateo en la calle Lago Cupatitzio, y en coordinación con la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, se aseguraron 100 dosis de cocaína, 100 bolsas con metanfetamina, además de un arma de fuego con tres cartuchos útiles y un teléfono celular.

Momento de la captura

El joven, al igual que su tío, cuenta en su historial criminal con una presentación ante el Ministerio Público por el delito de homicidio doloso con arma de fuego en el año 2019. Cabe señalar que ambos presuntos delincuentes quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, instancia que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones. En nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización relacionada con el caso.

CAEN el PAPÁ y el PRIMO del TORTAS, FUNDADOR de la ANTIUNIÓN

José Jorge Flores Galicia

Josafat Flores

Son familiares de Jorge Flores Concha, el tipo q inició hace años la AntiU.

Agentes de Inteligencia de @SSC_CDMX catearon sus casas.

Los detuvieron con metas, coca, mota… pic.twitter.com/25T6zm1DCq — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 4, 2026

“No daremos ni un paso atrás en el combate a los grupos generadores de violencia, con acciones operativas y de investigación en conjunto con la @FiscaliaCDMX y las instancias del @GabSeguridadMX”, concluyó Pablo Vázquez Camacho, titular de la dependencia capitalina, en un mensaje publicado en su perfil de X (antes Twitter). Con poca diferencia de tiempo, el periodista de nota roja Carlos Jiménez también difundió un video en el que se muestra el momento de la captura.

Fuente: Tribuna del Yaqui

