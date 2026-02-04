Hallan cuerpo con huellas de violencia en zona despoblada de Doctor González, Nuevo León

Doctor González, Nuevo León.- La mañana de este miércoles 4 de febrero de 2026 se desplegó un intenso operativo de seguridad en el municipio de Doctor González, Nuevo León, por la localización de un cuerpo sin vida de un hombre. El hallazgo tuvo lugar en una zona despoblada, en donde se encontraba el cadáver envuelto en una sábana y presuntamente con múltiples huellas de violencia, por lo que el perímetro quedó asegurado por las autoridades.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, personas que transitaban por la carretera hacia Miguel Alemán notaron la presencia del cuerpo tirado junto a la maleza, por lo que se comunicaron inmediatamente a las líneas de emergencias del 911. Los hechos ocurrieron alrededor de las 08:00 horas, por lo que elementos policiacos se movilizaron a la altura del kilómetro 51, cerca del puente La Morita y unos cuatro kilómetros de la cabecera municipal.

En el lugar se contó con la presencia de elementos de la Policía Municipal y Fuerza Civil, quienes se encargaron de confirmar la presencia del cuerpo encobijado y de resguardar el perímetro. Debido a las condiciones en las que fue localizado, las autoridades no pudieron confirmar los datos generales de la víctima mortal, únicamente trascendió que se trata de una persona del sexo masculino que presentaba huellas de violencia y estaba envuelto en una sábana.

El área quedó acordonada por los uniformados para la llegada de agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes se encargaron de las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver. La circulación de la carretera a Miguel Alemán, en ese punto de Doctor González, no resultó afectada y el desplazamiento de vehículos se registró de manera normal.

En otro caso registrado este mismo miércoles en Nuevo León, pero en el municipio de Doctor Coss, un hombre resultó gravemente herido tras la explosión de un artefacto en un camino de terracería de la localidad. La víctima se desplazaba a bordo de una camioneta cuando se activó la mina, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital cercano, en donde fue ingresado en estado crítico, según informes preliminares.

Fuente: Tribuna del Yaqui