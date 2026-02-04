Hombre de 63 años muere en Durango tras caer de puente de cuatro metros mientras intentaba cruzarlo

Santiago Papasquiaro, Durango.- El pasado martes 3 de febrero de 2026, alrededor de las 15:00 horas, las autoridades recibieron un reporte al número de emergencias 911 sobre un hombre que había sufrido una caída desde una altura de aproximadamente cuatro metros mientras cruzaba un puente; inevitablemente, y a pesar de los esfuerzos de los médicos, la víctima perdió la vida ese mismo día.

De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron por la mañana, alrededor de las 07:00 horas, momento en el que se percataron de que el hombre, identificado por sus familiares como Zeferino Astorga Corral, de 63 años, se encontraba lesionado debajo del puente. Según versiones preliminares, el accidente se habría producido mientras intentaba cruzar la estructura, lo que derivó en el trágico desenlace.

Debido a la gravedad de las laceraciones, se decidió trasladarlo al Hospital Regional de Santiago Papasquiaro para recibir atención médica. El traslado se realizó a bordo de una camioneta Ford, color guinda, sin placas de circulación. Durante un tiempo prolongado, el personal médico intentó estabilizarlo, pero debido a las heridas en el cráneo y en distintas partes del cuerpo, finalmente no fue posible salvarle la vida.

Un accidente que terminó con un hombre muerto

Tras el incidente, el Agente del Ministerio Público se encargó de recolectar evidencia y ordenó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al anfiteatro de la Comandancia Regional de Santiago Papasquiaro para la práctica de la necropsia de ley. En nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización relacionada con el caso, y en TRIBUNA se informarán todos los avances de manera oportuna.

#Seguridad | Le perforaron un pulmón: Riña en vía pública de Azcapotzalco CDMX deja una víctima GRAVEuD83EuDE78uD83EuDEC1https://t.co/1nA7TP84W3 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 4, 2026

En otro asunto, como informamos hace unos días, la tarde del viernes 30 de enero de 2026, alrededor de las 16:00 horas, una ciudadana que recolectaba material reciclable encontró el cadáver de una mujer dentro de un tambo de plástico, ubicado entre las calles Santa Lorena y Santa Patricia, cerca del fraccionamiento La Ceiba, en el sector Miravalle, del municipio de Gómez Palacio.

Fuente: Tribuna del Yaqui