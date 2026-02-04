Le perforaron un pulmón: Riña en vía pública de Azcapotzalco CDMX deja una víctima GRAVE

Azcapotzalco, Ciudad de México.- La madrugada de este miércoles 4 de febrero de 2026 se desató la violencia en la capital mexicana. Además del hallazgo de un militar muerto en la alcaldía Miguel Hidalgo, autoridades se movilizaron en la Azcapotzalco tras el reporte de una riña en la vía pública. En este segundo hecho violento, un hombre, de identidad desconocida resultó gravemente lesionado tras ser golpeado por varios sujetos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron las primeras horas de este miércoles 4 de febrero de 2026, sobre la calle Rafael Alducin, donde un grupo de personas se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en plena vía pública. En ese punto se registró una discusión que escaló rápidamente hasta convertirse en una riña, durante la cual la víctima fue agredida por varios individuos.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este miércoles.

Durante el enfrentamiento, el hombre recibió múltiples golpes, principalmente en el rostro, los cuales le ocasionaron lesiones de consideración. Testigos solicitaron apoyo de los servicios de emergencia, mediante el 911, tras percatarse de la gravedad de la agresión. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria y evaluaron al lesionado.

Tras la revisión médica, determinaron que presentaba heridas de gravedad, entre ellas un pulmón perforado, por lo que fue necesario estabilizarlo en el lugar antes de su traslado. Momentos después, el hombre fue llevado de emergencia a un nosocomio de la capital, donde permanece recibiendo atención médica especializada. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha informado sobre su estado de salud actual.

Los presuntos responsables lograron darse a la fuga antes del arribo de los elementos policiales. Tras lo ocurrido, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un operativo de búsqueda para localizar a los agresores y esclarecer las circunstancias en las que se registró la riña. Sin embargo, hasta el momento no hay reportes de detenciones relacionadas con este crimen. Las investigaciones continúan en curso.

