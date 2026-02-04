Lo arrestan por golpear a sus familiares en Nogales; amenazó con un cuchillo a su hermana

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado la mañana del lunes 2 de febrero de 2026, elementos de la Policía Municipal concretaron la detención de un hombre señalado de violencia familiar. El reporte de las autoridades locales indican que el sujeto agredió a varios integrantes de su familia, motivo por el que fue asegurado por los oficiales y posteriormente puesto a disposición de las instancias competentes para definir su situación jurídica.

De acuerdo con el informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 11:02 horas, cuando el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) alertó a los agentes y les solicitó su presencia en un domicilio de la colonia Tapiros, ubicada en el sector centro de la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora. Es por ello que se desplegó un operativo de seguridad en la zona.

Una vez en el lugar, los uniformados observaron a un grupo de personas, entre hombres y mujeres, y a un individuo que se encontraba retenido por sus propios familiares. Los policías se entrevistaron con una fémina, quien se identificó como la hermana del presunto agresor y relató que, momentos antes, el ahora detenido mostró una actitud agresiva y la agredió físicamente a ella, a otro hermano y hasta a un primo que se encontraba ahí.

Detienen a Germán A. 'N' por violencia familiar en Nogales, Sonora.

La denunciante también manifestó que el supuesto atacante, identificado como Germán A. 'N', de 26 años de edad, intentó lastimarla con un cuchillo. Los agentes intentaron dialogar con el joven, pero este se tornó aún más violento y alcanzó a agredir a un integrante de las fuerzas del orden, por lo que fue necesario hacer uso de la fuerza para colocarle las esposas en sus manos y evitar que la situación pudiera escalar aún más.

La reportante explicó que todo ocurrió cuando observó a su hermano en posesión del monedero de su madre, el cual había sido extraviado días antes. Al momento de confrontarlo, el sujeto reaccionó de forma violenta y atacó a sus familiares, quienes lograron someterlo hasta la llegada de las autoridades locales. Finalmente, el detenido fue presentado ante las autoridades correspondientes para el seguimiento legal del caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui