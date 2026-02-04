Lo vio en redes y lo denunció: Surge segunda víctima contra abusador detenido en Navojoa

Navojoa, Sonora.- La situación legal de Hazel Fabián 'N' se tornó aún más complicada, luego de que se presentara una segunda denuncia en su contra. Una joven acudió ante las autoridades de Navojoa para señalarlo como el responsable de vulnerar su integridad, tras reconocer su rostro en las imágenes que circulan en medios de comunicación y redes sociales. Este nuevo testimonio se suma al proceso que el imputado ya enfrenta, pues actualmente se encuentra sujeto a investigación judicial por abuso y acoso cometidos hacia otra mujer de 33 años.

El expediente recién abierto incorpora la declaración de una joven de 25 años, quien decidió mantener su identidad reservada. Según su testimonio, el suceso tuvo lugar el 16 de diciembre de 2025. La afectada relató que, aproximadamente a las 17:30 horas, transitaba a pie por el cruce de las calles No Reelección y Matamoros, de la colonia Reforma. En ese punto, un hombre de unos 35 años se aproximó para realizar tocamientos corporales sin su consentimiento, vulnerando su espacio personal y seguridad.

Aunque la reacción de la víctima ocurrió al instante, el temor le impidió acudir ante la autoridad en esa fecha. No fue sino hasta el 23 de enero de 2026 cuando su perspectiva cambió. Al navegar por Internet, observó la noticia sobre un caso con características parecidas al suyo y, al ver la fotografía difundida por los organismos de justicia, tuvo la certeza de que se trataba del mismo individuo. Esta confirmación fue el motor que la impulsó a presentar la denuncia correspondiente.

La acumulación de testimonios resulta fundamental para el desarrollo del caso. La existencia de una segunda denunciante debilita las versiones que han circulado en redes sociales, las cuales sugerían que el contacto físico del imputado con la primera víctima había sido producto de un accidente o un resbalón. Por el contrario, la reiteración de conductas apunta hacia un patrón de comportamiento consciente en contra de las mujeres de Navojoa.

FGJES recibe nueva denuncia por abuso sexual en Navojoa tras difusión de imagen oficial



-Se suma nueva denuncia que refuerza patrón de conducta



Navojoa, Sonora, 4 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), recibió en Navojoa una nueva… pic.twitter.com/J78Lytt2bt — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) February 4, 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) indicó que mantiene el curso de las indagatorias, aplicando los protocolos de género necesarios para garantizar el respeto a los derechos de las denunciantes. Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de existir otras personas afectadas que reconozcan a Hazel Fabián 'N', se acerquen a realizar su declaración. La visibilidad de estos hechos cumple la función de evitar la impunidad y prevenir futuras agresiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui