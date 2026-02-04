Localizan cuerpo en zona agrícola al norte de Mazatlán; tenía ropa táctica e impactos de bala

Mazatlán, Sinaloa.- La mañana de este miércoles 4 de febrero de 2026, el cuerpo de un hombre sin vida fue localizado dentro de una parcela agrícola, la cual se ubica a la altura del kilómetro 22 de la carretera estatal El Vainillo-El Recodo, en las inmediaciones de la comunidad de Porras, al norte del municipio de Mazatlán, Sinaloa. Los primeros reportes indican que el hoy occiso presentaba visibles heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 06:00 horas, cuando elementos policiacos fueron alertados a través del sistema de emergencias del 911 del C4i, pues se reportó el hallazgo de una persona sin vida en un camino de terracería que conduce del poblado El Vainillo hacia la sindicatura de El Recodo. Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) acudieron al lugar como primeros respondientes.

Una vez en el sitio, los agentes estatales confirmaron la presencia de un masculino sin vida que portaba ropa táctica, mientras que efectivos del Ejército Mexicano también hicieron acto de presencia en la zona y se encargaron de resguardar el perímetro. Posteriormente, los uniformados dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, quien se encargó de realizar las diligencias de ley y procesar la escena para integrar la respectiva carpeta de investigación.

Se trataba de un hombre de entre 25 a 30 años que vestía ropa táctica. Se le encontró una pistola escuadra y cargadores en la cintura y presentaba varios impactos de bala en su cuerpo. Se desconoce si ahí lo ubicaron y le empezaron a disparar, porque su cuerpo quedó a unos 100 metros de la entrada de la parcela que da a la carretera estatal", explicó el portal de noticias Línea Directa.

Una vez concluidas las primeras diligencias, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cadáver hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), lugar en el que se le practicará la necropsia de ley correspondiente y quedará a la espera de ser identificado de manera oficial. Las autoridades de Sinaloa continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos en este homicidio registrado en Mazatlán.

