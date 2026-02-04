Localizan cuerpo encobijado junto a La Costerita, al sur de Culiacán; tenía impactos de bala

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este miércoles 4 de febrero de 2026, el cuerpo de una persona fue localizado en un terreno baldío que se encuentra en el sector Jardines del Humaya, ubicado en el sector sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Los reportes preliminares señalan que el cadáver presentaba impactos de bala y presuntamente se encontraba envuelto en una cobija, lo que generó una intensa movilización policiaca y militar.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 16:50 horas, cuando el sistema de emergencias del 911 recibió el reporte sobre el hallazgo de un cuerpo envuelto en una cobija rosa, mismo que fue encontrado al lado de una empresa de cemento y junto al Libramiento Benito Juárez La Costerita, a unos metros de la capilla de la Santa Muerte. Hasta el momento, la identidad de la víctima se desconoce.

Después de ser alertados, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) se presentaron en el sitio, confirmando el homicidio, por lo que procedieron a acordonar el perímetro con cinta amarilla de precaución para preservar la escena. A pesar de que el hoy occiso se mantienen en calidad de desconocido, trascendió que se trata de una persona del sexo masculino, quien vestía una playera a rayas y un pantalón de mezclilla.

Los uniformados dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, por lo que personal de la Dirección General de Investigación Pericial llevó a cabo los trabajos de campo en el área, a la vez que policías de investigación se encargaron de las primeras indagatorias sobre este hecho. Una vez concluidas las pesquisas, el cadáver fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) donde se le practicará la necropsia de ley.

La víctima quedará a la espera de ser identificada oficialmente por sus familiares, quienes deberán acudir al Ministerio Público para reconocerlo a través del procedimiento legal y que así puedan recibir el cuerpo para poder realizar los respectivos servicios funerarios. Se espera que exista una información oficial en las próximas horas para que se esclarezcan los hechos y se identifique a la persona fallecida.

Fuente: Tribuna del Yaqui