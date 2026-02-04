Localizan a hombre militar sin vida en la Miguel Hidalgo, CDMX; esto es lo que se sabe

Ciudad de México.- Durante las primeras horas de este miércoles 4 de febrero de 2026, elementos de distintos órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un operativo de seguridad en inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que se reportara el hallazgo de una persona sin vida al interior de un domicilio particular; reportes señalan que la víctima era un militar.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron la madrugada de este miércoles 4 de febrero de 2026, en un inmueble ubicado en el cruce de la cerrada del Zapote y la cerrada de Allende, en la colonia San Joaquín, donde vecinos alertaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias 911, por movimientos inusuales dentro de la vivienda. Al acudir al sitio, personal de seguridad confirmó que se trataba de un militar en activo, quien ya no presentaba signos vitales.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este miércoles. Foto: Facebook

Ante el hallazgo, se activó un operativo de emergencia en la zona, que incluyó la presencia del Ejército Mexicano, el cual resguardó el inmueble y sus alrededores para garantizar la seguridad y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes. De manera paralela, se solicitó la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), cuyos peritos ingresaron al domicilio para realizar el levantamiento del cuerpo.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han confirmado de forma oficial si el cuerpo del militar presentaba huellas visibles de violencia, ni han precisado las causas del fallecimiento. Será la autoridad ministerial la encargada de determinar si el deceso ocurrió por causas naturales o si se trató de un hecho de carácter violento.

Durante varias horas, el área permaneció acordonada y bajo resguardo, lo que generó expectación entre habitantes de la colonia San Joaquín. Personal militar colaboró con las autoridades civiles en tareas de vigilancia perimetral, mientras avanzaban las investigaciones. Las indagatorias continúan abiertas y se espera que en las próximas horas la Fiscalía capitalina emita información oficial sobre este caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui