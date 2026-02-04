Mantienen búsqueda de Luis Alfonso Recendez Barragán, desaparecido al norte de Sonora

San Luis Río Colorado, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora mantiene activa la ficha de búsqueda para localizar a Luis Alfonso Recendez Barragán, un hombre de 53 años de edad, quien se encuentra en calidad de desaparecido en el municipio fronterizo de San Luis Río Colorado. De acuerdo con la información oficial, el individuo fue visto por última vez el pasado 9 de agosto de 2025, sin que hasta el momento se tengan noticias sobre su posible paradero.

Según los datos proporcionados por la dependencia estatal, el último avistamiento de Luis Alfonso se registró en la colonia Jalisco, por lo que se hace el llamado a la colaboración ciudadana para que pueda estar de regreso en casa. El masculino es de nacionalidad mexicana y presenta tez morena clara, complexión mediana y cabello castaño oscuro, corto y liso. Mide aproximadamente 1.65 metros y pesa cerca de 80 kilogramos, datos que podrían facilitar su reconocimiento.

La @ComisionSonora solicita apoyo para localizar a LUIS ALFONSO RECENDEZ BARRAGÁN. Cualquier información, al correo o teléfono: -comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx -6622297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió el organismo a través de sus redes sociales.

Con respecto a sus señas particulares, la institución detalló que presenta una mancha de nacimiento color café en la ingle de la pierna izquierda y presenta ausencia del diente lateral superior derecho. La ausencia prolongada ha generado preocupación entre familiares y conocidos. Cualquier dato podría ser clave para avanzar en su localización, por lo que se exhorta a poner atención en su descripción física y en los otros rasgos distintivos que se han difundido.

Para cualquier tipo de denuncia, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora tiene habilitada la línea telefónica 662 229 7369 y el correo electrónico institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Es importante precisar que toda información será tratada con discreción para proteger a quienes colaboren y no entorpecer las labores de búsqueda de Luis Alfonso Recendez Barragán.

