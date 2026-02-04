Nueva explosión de mina en Doctor Coss, Nuevo León, deja un trabajador del campo al borde de la muerte

Doctor Coss, Nuevo León.- La mañana de este miércoles 4 de febrero de 2026 se registró un fuerte caos luego de que explotara una mina terrestre en el municipio de Doctor Coss, Nuevo León. De acuerdo con información extraoficial, el estallido no solo generó temor entre los habitantes de la zona, sino que también provocó graves lesiones a un ranchero, además de la destrucción casi total de su unidad, la cual quedó irreconocible y fue declarada como pérdida total.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que el hecho ocurrió muy cerca de la comunidad de El Zacate, específicamente en la zona conocida como Los Comales. En lo que respecta a la víctima, no se cuenta con mayores datos, ya que no ha sido identificada. Según información publicada por Milenio, instantes antes del incidente el hombre se encontraba transportando pacas de paja, sin imaginar que su trayecto cambiaría drásticamente al pasar sobre el artefacto explosivo.

Al lugar se movilizaron de manera inmediata paramédicos, quienes, pese a su rápida intervención, tuvieron que trasladar al lesionado al Hospital General de Cerralvo para recibir atención médica especializada. En tanto, el vehículo, que como se mencionó anteriormente quedó completamente destruido, permanecía en la escena, mientras diversas corporaciones policiacas llevaban a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

El año pasado falleció un hombre

Cabe destacar que este tipo de sucesos no resultan ajenos en la región, ya que tan solo en el mes de diciembre un sujeto perdió la vida de forma trágica cuando se dirigía a su trabajo, al explotar una mina junto con su unidad, situación que generó gran preocupación entre la población. En hechos similares, pero a la altura de la comunidad Francisco I. Madero, otro artefacto detonó, dejando como saldo a cinco elementos estatales lesionados tras pasar su automóvil por el sitio.

Asimismo, el Fiscal General del Estado de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, explicó durante la reunión de seguridad realizada este mismo día que los hechos ya están siendo investigados. En este medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización relacionada con el tema y, en caso de que surja nueva información, siempre a través de fuentes oficiales, aquí en TRIBUNA te daremos a conocer de inmediato todos los pormenores.

