Nuevo ataque armado en Cajeme: Acribillan a sujeto en taller de carpintería de Providencia

Cajeme, Sonora.- La tarde de este miércoles 4 de febrero de 2026 se activó nuevamente el Código Rojo en el municipio de Cajeme, Sonora, debido a un violento episodio registrado en la comisaría de Providencia. Los reportes preliminares indican que el violento hecho dejó como saldo a una persona lesionada por proyectil de arma de fuego, por lo que se registró una intensa movilización por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con un reporte preliminar, los hechos se registraron poco antes de las 15:30 horas, sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez, entre Emiliano y José María Pino Suárez. En el lugar, un masculino identificado como Jesús Federico P. M., mejor conocido como 'El Perico', quien, según versiones preliminares, tiene problemas de adicciones a sustancias ilegales, resultó herido al verse acorralado por elementos policiacos que presuntamente intentaban detenerlo.

Vecinos del sector solicitaron apoyo a través de las líneas de emergencias del 911, por lo que cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad acudieron al llamado. La zona quedó resguardada por elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), mientras que paramédicos de Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a la víctima y lo trasladaron de urgencia a un hospital cercano para que reciba atención médica especializada.

Se registra ataque armado en un taller de carpintería de la comisaría de Providencia.

Trascendió de forma extraoficial que el sujeto, el cual portaba un arma blanca, se encontraba en el techo de una vivienda, cuando al ser ubicado por residentes, saltó contra la humanidad de un agente policiaco, quien de forma instintiva habría accionado su arma de fuego para protegerse. Por su parte, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se presentó en el área para recolectar indicios y realizar las primeras indagatorias sobre este nuevo ataque armado registrado en la región.

Este hecho se une a otro registrado la tarde de este miércoles en la colonia Prados del Tepeyac, al poniente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, en donde se confirmó el hallazgo de un cuerpo sin vida en un domicilio ubicado sobre la calle Océano Índico, entre Golfo de Guinea y Bahía San Carlos. Se trata del cadáver de un adulto mayor, aún sin identificar, que se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Fuente: Tribuna del Yaqui