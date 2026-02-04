A prisión por explotar a dos niños en el Edomex; los obligaba a vender dulces en las calles

Tultitlán, Estado de México.- Un juez de control del Estado de México determinó iniciar un proceso legal en contra de una mujer llamada Yanin Zayuri 'N', tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado. La acusada enfrenta cargos por el delito de trata de personas en la modalidad de trabajos forzados, presuntamente cometido en perjuicio de dos menores de edad con quienes tiene lazos de consanguinidad.

Según la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público, los hechos se registraron en el municipio de Tultitlán, donde las agresiones y la explotación comenzaron a principios de enero de 2026. Se estableció que la imputada obligaba a las víctimas a comercializar dulces en las calles de la colonia Sierra de Guadalupe. Esta actividad no era opcional ni esporádica; se les imponía un horario riguroso que abarcaba de martes a sábado.

Además de las jornadas impuestas, existía una exigencia económica. Las indagatorias señalan que Yanin Zayuri 'N' fijaba una cuota monetaria que los menores debían cubrir al final del día. Si las víctimas regresaban al domicilio antes de cumplir el horario establecido o sin el monto de dinero exigido, eran objeto de agresiones verbales y físicas como método de castigo y coacción.

El caso llegó al conocimiento de la autoridad gracias a una queja presentada por el Sistema DIF municipal. A raíz de este reporte, la Representación Social comenzó las diligencias necesarias para recabar datos de prueba. La información obtenida fue suficiente para que el Ministerio Público solicitara y obtuviera una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por elementos de la Policía de Investigación.

Durante la audiencia, la autoridad judicial revisó los elementos aportados y consideró que existen indicios razonables de la probable responsabilidad de la detenida. Por ello, resolvió su situación jurídica dictando la vinculación a proceso. Dada la gravedad de las imputaciones y el riesgo para las víctimas, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. La acusada permanecerá recluida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla mientras se desarrolla el juicio.

#AProceso.



La #FiscalíaEdoméx acreditó la posible participación de Yanin Zayuri "N" en el delito de trata de personas en la modalidad de trabajos forzados en agravio de dos menores de edad, hechos por los que una Autoridad Judicial determinó su vinculación a proceso, ilícito… pic.twitter.com/KyzRfecFVj — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 5, 2026

El juzgador otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el cual ambas partes podrán aportar más pruebas. Es importante recordar que, conforme al marco legal vigente, Yanin Zayuri 'N' debe ser tratada bajo la presunción de inocencia hasta que se emita una sentencia condenatoria en su contra.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM