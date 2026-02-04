¿Qué pasó en la colonia Obrera HOY? A tempranas horas, localizan CUERPO suspendido en CDMX

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 4 de febrero de 2026, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un operativo de emergencia en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que se reportara la localización de una persona sin signos vitales en el exterior de un domicilio. La víctima, de identidad desconocida, sería un hombre de entre 20 y 25 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles 4 de febrero de 2026, alrededor de las 06:00 horas, tiempo local, en la calle Fernando de Alva, esquina con Diagonal 20 de Noviembre, en la colonia Obrera, una zona habitacional con constante tránsito vehicular y peatonal. Vecinos del sector alertaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias 911, tras percatarse de la presencia de un hombre inconsciente suspendido de una puerta.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Localizan cuerpo suspendido en la colonia Obrera, CDMX. Foto: Facebook

Rápidamente se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes al valorar al individuo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La víctima fue descrita de manera preliminar como un hombre de entre 20 y 25 años de edad, sin que hasta el momento se haya dado a conocer su identidad oficial.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acordonaron la zona para iniciar con las diligencias correspondientes y preservar la escena, mientras personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil brindó apoyo preventivo durante el operativo. Como parte del protocolo, se restringió el paso vehicular y peatonal en el cruce mencionado, por lo que la circulación presenta afectaciones durante esta mañana.

Posteriormente, se dio aviso a las autoridades ministeriales para el inicio de las investigaciones. Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) especializados realizaron el levantamiento de indicios y la revisión del entorno, con el objetivo de determinar las causas del fallecimiento.

Hasta el cierre de esta información, no se han confirmado las circunstancias exactas en las que ocurrió la muerte, ni se ha informado sobre personas detenidas. Las autoridades capitalinas señalaron que será la Fiscalía de la Ciudad de México la encargada de integrar la carpeta de investigación y establecer si se trató de un hecho violento o de otra naturaleza.

Fuente: Tribuna del Yaqui