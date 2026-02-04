Reportan desaparición de una mujer en Ciudad Obregón; son 6 días sin tener noticias de ella

Ciudad Obregón, Sonora.- A través de redes sociales, colectivos de búsqueda han difundido un reporte ciudadano para solicitar el apoyo de la comunidad en la localización de Dulce Adilene Cruz Maldonado, una mujer que se encuentra en calidad de desaparecida en Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme, Sonora. La publicación comenzó a circular el miércoles 3 de febrero de 2026 y rápidamente fue compartida por usuarios que buscan amplificar la alerta.

De acuerdo con la información compartida por el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C., Dulce Adilene fue vista por última vez el pasado jueves 29 de enero de 2026 y el último avistamiento tuvo lugar en el fraccionamiento Villa Bonita, ubicado al norte de la localidad. Desde ese momento, familiares y seres queridos de la fémina no han logrado establecer contacto con ella, por lo que su ausencia ha generado una profunda preocupación.

En caso de contar con información sobre su posible paradero, el grupo de madres buscadoras cuenta con el número telefónico 644 127 7784, en donde se reciben los reportes ciudadanos. Es importante precisar que cada denuncia será tratada con estricta confidencialidad y que cada dato, por pequeño que parezca, puede ser determinante para obtener resultados positivos en este caso. "Sin bajar los brazos, sin rendirnos...hasta encontrarte...hasta traerte a casa", expresó el colectivo.

Cabe mencionar que hasta el cierre de esta publicación, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ni la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora han emitido un pronunciamiento oficial sobre la desaparición de Dulce Adilene Cruz Maldonado. Tampoco se ha difundido una ficha oficial de búsqueda por parte de las autoridades correspondientes, por lo que sus allegados esperan una respuesta oficial en las próximas horas.

Este hecho se suma a la desaparición de Ana Lilia Escobedo Larios, quien fue vista por última vez el pasado lunes 2 de febrero de 2026, según sus familiares. La noticia fue difundida por el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón a través de su ficha de búsqueda, misma en la que se detalló que su último avistamiento se registró en la colonia Lázaro Mercado, sin que hasta el momento se tengan noticias acerca de su posible paradero.

Fuente: Tribuna del Yaqui