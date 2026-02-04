Robo con violencia en la GAM: Delincuentes se disfrazan de barrenderos para entrar a vivienda (VIDEOS)

Ciudad de México.- Este miércoles 4 de enero de 2026, el periodista de nota roja Carlos Jiménez publicó en su perfil de X (antes Twitter) un video que rápidamente se volvió viral, ya que muestra un robo con violencia ocurrido la tarde del sábado 3 de enero de 2026 en la colonia San Juan de Aragón, cuarta sección, ubicada en la Ciudad de México. A continuación, te presentamos todos los detalles del caso.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fueron tres hombres los responsables de atemorizar a los vecinos del sector. Dos de ellos vestían uniformes color naranja, mientras que el tercero portaba ropa de civil. Presuntamente, los sujetos esperaron el momento exacto en que una mujer llegó a su domicilio, ubicado sobre la avenida 611, con la intención de asustarla y posteriormente ingresar a su vivienda.

En el material audiovisual difundido por el comunicador se observa a los presuntos falsos empleados del gobierno fingiendo barrer la banqueta; incluso, uno de los implicados simulaba realizar labores de limpieza, aunque en realidad se mantenía vigilando los alrededores. Por su parte, otro de los sujetos permanecía recargado sobre un vehículo estacionado, mientras que el tercero únicamente aparece en las imágenes en el instante preciso en que se comete el robo.

Tres delincuentes

Una vez que la víctima abrió la puerta de su casa, fue sometida de inmediato por la espalda y obligada a ingresar al inmueble. Ya en el interior, los delincuentes la amenazaron con lo que aparentemente era un arma de fuego y sustrajeron varias de sus pertenencias. Tras la difusión del video, internautas comenzaron a exigir mayor seguridad en la colonia, manifestando su preocupación ante la posible presencia de una banda delictiva que opere de manera recurrente en la zona.

Elementos de la policía adscritos a la UPC (Unidades de Policía Comunitaria) Aragón ya iniciaron las investigaciones correspondientes; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas. No obstante, se espera que el material videográfico contribuya a la pronta identificación y captura de los responsables. "Los falsos trabajadores de limpia, delincuentes, así huyeron caminando por las calles de @GobNeza; dos llevaban el uniforme del @GobCDMX", escribió Jiménez en su publicación.

