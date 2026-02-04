Rubén Rocha Moya se reúne con Omar García Harfuch para ajustar la estrategia de seguridad en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Este miércoles 4 de febrero de 2026 se llevó a cabo la reunión de la Mesa de Construcción de la Paz, con el objetivo de evaluar y analizar de manera interinstitucional las estrategias de seguridad implementadas en la entidad. Es importante destacar que en el encuentro participaron principalmente el gobernador Rubén Rocha Moya, así como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante su intervención, el funcionario que fungió como Secretario General de la UAS entre 1989 y 1992 agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a García Harfuch, así como al Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva. Dichas expresiones fueron en reconocimiento al respaldo brindado por estas dependencias y autoridades para mantener y reforzar la estrategia de seguridad en el estado de Sinaloa.

De hecho, durante la tradicional conferencia matutina encabezada por Sheinbaum Pardo, la titular del Poder Ejecutivo federal informó sobre la visita realizada por el exjefe policial a la entidad, y agregó que la violencia que desde hace tiempo permea esta zona de la República Mexicana obedece a la pugna entre dos grupos delictivos. Asimismo, puntualizó que uno de los principales objetivos de la presencia del también miembro de Morena fue atender el tema del secuestro de ingenieros que laboraban en una mina.

Mesa de Construcción de la Paz

"Esta mañana recibimos en Sinaloa al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien nos acompañó en la Mesa de Seguridad que realizamos diariamente para evaluar y ajustar las estrategias que se despliegan en todo el estado. Agradezco a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su interés y apoyo permanente en la seguridad y el bienestar de las y los sinaloenses", compartió Rocha Moya a través de su perfil oficial de Facebook.

En lo que respecta al funcionario que trabajó durante el sexenio del presidente José López Portillo, hasta el momento de la elaboración de esta nota no se ha pronunciado públicamente sobre el tema. No obstante, se espera que en los próximos días comiencen a observarse los resultados de los acuerdos alcanzados por las distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno que participaron en la reunión, misma que tuvo como finalidad definir el rumbo de la seguridad y el futuro de Sinaloa.

Fuente: Tribuna del Yaqui