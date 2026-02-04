Trabajaba como jornalero: Capturan en Hermosillo a presunto feminicida buscado en Jalisco

Hermosillo, Sonora.- Autoridades de Sonora y Jalisco lograron la captura de una persona que era requerida por la justicia. Mediante una labor de rastreo y comunicación entre corporaciones, se ubicó a un individuo que permanecía en el norte del país con la intención de evadir una orden de aprehensión. El operativo se desplegó en el municipio de Hermosillo, logrando el aseguramiento del objetivo sin presentar incidentes ni contratiempos.

El sujeto en cuestión fue identificado como Luis Alberto 'N', de 45 años de edad, quien laboraba como jornalero en la región. Su localización exacta ocurrió en la localidad de Miguel Alemán, una zona agrícola de la capital sonorense. Los agentes ejecutaron la orden de captura en dicho sitio, tras confirmar plenamente la identidad del hombre y verificar que el requerimiento legal en su contra se mantenía vigente en la base de datos nacional.

Las acusaciones que pesan sobre el detenido son de alta prioridad, pues se le señala como probable responsable de dos delitos de feminicidio y homicidio en grado de tentativa, cometidos en el estado de Jalisco. Debido a la seriedad de estos cargos, su búsqueda se extendió más allá de las fronteras estatales, permitiendo que la ley lo alcanzara a pesar de la gran distancia existente entre el lugar de los hechos y el sitio donde ocultaba.

Una vez asegurado, se realizaron los trámites necesarios para su entrega a los agentes de la Policía de Investigación de Jalisco, quienes se encargaron de su custodia y traslado a dicha entidad. Luis Alberto 'N' será presentado ante el juez que solicitó su presencia para dar inicio a las audiencias donde se definirá su situación legal.

Hermosillo, Sonora, a 4 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que, como resultado de acciones operativas coordinadas con autoridades de otras entidades del… pic.twitter.com/GlvZFMMbVO — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) February 4, 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reafirma su compromiso con la colaboración interinstitucional, el cumplimiento de mandamientos judiciales y la procuración de justicia", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora