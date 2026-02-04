Tragedia en Sonora: Volcadura en carretera Hermosillo - Ures deja un muerto y tres heridos

Ures, Sonora.- Durante la tarde de este miércoles 4 de febrero, un fuerte accidente de tránsito cobró la vida de un hombre y dejó a tres acompañantes con lesiones, sobre la carretera que conduce de Hermosillo hacia el municipio de Ures. El percance se registró a la altura del kilómetro 22, punto geográfico al que se movilizaron distintas corporaciones de emergencia y seguridad tras recibir el reporte de una camioneta volcada.

El automóvil involucrado en el percance corresponde a una vagoneta GMC Yukon de color blanco. Según los indicios visibles en el lugar de los hechos, el vehículo se desplazaba con rumbo a la localidad de Ures cuando cruzó hacia el sentido opuesto de circulación. Esta maniobra provocó que la unidad se saliera del camino, diera varias vueltas y volcara hasta detener su marcha entre la maleza desértica del sector.

Como resultado del impacto, el conductor del vehículo, identificado como Luis Enrique, de 31 años de edad, perdió la vida en el mismo sitio del lamentable suceso. Junto a él viajaban una mujer adulta y dos menores de edad, presuntamente integrantes de su familia. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios y realizar el traslado hacia un hospital para su valoración médica.

Reportes de los cuerpos de rescate indicaron que los tres sobrevivientes se encontraban conscientes y con heridas que, en primera instancia, no parecían graves. El área quedó bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional y agentes municipales, quienes gestionaron el tránsito en el sector para evitar otro accidente. Asimismo, personal del cuerpo de Bomberos de Hermosillo colaboró en las maniobras de seguridad.

El vehículo se salió del camino y terminó volcando

Por su parte, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) efectuaron las diligencias legales correspondientes para esclarecer lo sucedido. Por último, el cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Hermosillo, para la necropsia que ayude a establecer la causa exacta de muerte.

