Violencia en Sinaloa: Harfuch viaja a la entidad para reforzar seguridad, confirma Sheinabum

Cuauhtémoc, Ciudad de México.- Este miércoles 4 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se encuentra actualmente en el estado de Sinaloa para revisar y fortalecer la estrategia de seguridad, en medio de los hechos de violencia registrados en semanas recientes contra funcionarios.

Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles, realizada en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la mandataria federal señaló que, pese a un periodo de mayor tensión, la cifra de homicidios ha logrado disminuir en Sinaloa, como resultado de la estrategia aplicada por el Gobierno de México en coordinación con autoridades de la entidad gobernada por Rubén Rocha Moya.

uD83DuDD34#AHORA|uD83DuDCF9 Cuestionada sobre la violencia en Sinaloa, Claudia Sheinbaum dio a conocer que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, regresó a la entidad para revisar la estrategia de seguridad.



|#AhoraTabasco |#Noticias |#Tabasco |#México |#ClaudiaSheinbaum… pic.twitter.com/UFUicbXeTl — Ahora Tabasco Noticias (@AhoraTabasco) February 4, 2026

Violencia en Sinaloa se recrudeció por división interna del crimen

Sheinbaum explicó que el endurecimiento de la violencia en Sinaloa estuvo relacionado con la división interna del Cártel de Sinaloa, provocada tras el traslado a Estados Unidos (EU) de uno de sus líderes (Ismael 'El Mayo' Zambada), un hecho que "nunca quedó muy claro cómo fue", dijo. Ese movimiento generó una pugna interna entre facciones (La Mayiza y La Chapiza), lo que derivó en un incremento de hechos violentos en distintas zonas del estado.

No obstante, afirmó que actualmente se registra una tendencia a la baja en homicidios, lo que refleja avances en la estrategia de seguridad.

Hemos logrado mantener, en los últimos meses, el número de homicidios y vamos a seguir trabajando para proteger a la población de Sinaloa", concluyó la mandataria.

García Harfuch ya está en Sinaloa, reporta Sheinbaum. Foto: Facebook

García Harfuch revisa estrategia de seguridad en el estado

La presencia de García Harfuch en Sinaloa forma parte de la revisión directa de la estrategia de seguridad federal en el territorio. La mandataria reiteró que el objetivo principal es estabilizar la situación, contener la violencia y proteger a la población civil, sin recurrir a confrontaciones armadas indiscriminadas. Sheinbaum subrayó que las acciones de seguridad se desarrollan bajo una lógica de coordinación institucional, fortalecimiento de investigaciones y uso de inteligencia para desarticular a los grupos criminales conforme a la ley.

Cuestionada sobre un posible endurecimiento del combate armado, la presidenta fue clara al señalar que "el enfrentamiento directo no lleva a nada", y recordó que esa estrategia ya fue aplicada en México entre 2006 y 2012, periodo en el que se registró un incremento significativo de la violencia, según ella: "Nuestra política no es el enfrentamiento militar, porque eso ya se probó en México en el 2006 al 2012, y lo que se generó fue mucho más violencia".

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera de Pueblo'