Hermosillo, Sonora.- Esta mañana de miércoles 4 de febrero de 2025 se tornó violenta en Hermosillo, pues una mujer fueasesinada a balazos en el estacionamiento del edificio del Centro de Gobierno. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó los hechos y señaló que ha comenzado con las investigaciones.

"La FGJES informa que se inició carpeta de investigación por el homicidio de una mujer, ocurrido la mañana de este martes en Hermosillo. Los hechos se registraron alrededor de las 08:11 horas en el área de estacionamiento del Edificio México, en el Centro de Gobierno, donde la víctima fue atacada con arma de fuego y perdió la vida en el lugar", dice el boletín emitido tras los hechos.

Violenta mañana en Hermosillo: MATAN a MUJER en estacionamiento de Centro de Gobierno

La autoridad menciona que, de acuerdo con los primeros datos, el presunto agresor es un masculino aún no identificado, cuyas características ya forman parte de las líneas de trabajo. "La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora se encuentra avocada a la investigación, tanto pericial como de campo y de gabinete, e informará de los avances en cuanto los tiempos procesales lo permitan".

Fue un ataque directo a mujer; se descarta intento de robo

En un segundo comunicado, la FGJES señaló que, de acuerdo a los primeros datos de la investigación, se establece que la agresión armada se trató de un ataque directo a una empleada federal por parte de un sujeto que iba embozado y actuó en solitario. "De la misma investigación se desprende que no se trató de un intento de robo, ni a ella, ni a los vehículos del lugar. El responsable estuvo acechando a la víctima y le disparó por la espalda; posteriormente, huyó del lugar", comparte la fiscalía.

Patrullas de varias corporaciones están en el Centro de Gobierno para atender el hecho de violencia. SEMEFO para el levantamiento del cuerpo uD83DuDC47uD83CuDFFB https://t.co/2Rbefi8dsz pic.twitter.com/PNbMFuvuOO — Michelle Rivera (@michelleriveraa) February 4, 2026

Hasta ahora las autoridades no han dado a conocer más datos de la víctima, aunque se presume que es una mujer entre los 40 y 50 años. Se espera que conforme avancen las investigaciones, la FGJES dé más información del caso y posibles móviles del crimen. Cabe señalar que, hasta el momento, la sociedad ha mostrado su consternación por los hechos, señalando la gravedad por tratarse de un edificio de gobierno.

Fuente: Tribuna del Yaqui / FGJES