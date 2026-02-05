Adulto mayor se debate entre la vida y la muerte tras ser arrollado por camioneta en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Durante la mañana de este jueves 5 de febrero de 2026 se registró un aparatoso accidente tipo atropellamiento en calles del fraccionamiento Villa Dorada, ubicado en el sector poniente del municipio de Navojoa, Sonora. Los reportes preliminares indican que un hombre de la tercera edad fue atropellado por un automóvil particular y quedó gravemente lesionado, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital cercano.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos se registraron sobre el bulevar Rafael J. Almada, a la altura de una gasolinera, justo frente al acceso del mencionado fraccionamiento, cuando el adulto mayor se disponía a cruzar la vialidad. Fue en ese momento cuando el conductor de una camioneta pick-up, color blanco, lo arrolló y provocó que el masculino, identificado como Guadalupe 'N.', de 75 años aproximadamente, quedara sobre la carpeta asfáltica.

Testigos oculares solicitaron apoyo a través de las líneas de emergencias del 911, por lo que personal de los cuerpos de auxilio se movilizaron a la ubicación. Elementos de Bomberos de Navojoa arribaron al sitio y le brindaron los primeros auxilios a la víctima, a quien posteriormente trasladaron a bordo de una ambulancia a un nosocomio de la localidad, en donde se reportó que su pronóstico se mantiene como reservado.

Arrollan a adulto mayor en calles del fraccionamiento Villa Dorada, al poniente de Navojoa.

De manera extraoficial, trascendió que el hombre presentó un traumatismo craneoencefálico severo que derivó en una hemorragia profunda. Por su parte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de lo sucedido, realizaron el peritaje correspondiente y se encargaron del deslinde de responsabilidades. Se espera que en las próximas horas se tenga nueva información sobre este lamentable hecho.

Fatal mes de enero

Según estadísticas recabadas por Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el municipio de Navojoa cerró el pasado mes de enero con 12 muertes relacionadas con accidentes vehiculares. Lázaro Ariel Parra Portillo, comisario de Navojoa, informó que al menos cinco de estos fallecimientos ocurrieron por caer en canales de riego, mientras que otros decesos se habrían originado por la posible combinación del alcohol con el volante.

Fuente: Tribuna del Yaqui