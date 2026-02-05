Ciudad Obregón, Sonora.- La historia de Óscar Romero Esquer está cobrando gran viralidad en redes sociales, pues se trata de un bebé que presuntamente fue separado de su familia cuando tenía poco más de un año de nacido, esto hace más de una década en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme.

De acuerdo con lo que se relata, Romero Esquer, nacido el 18 de junio de 2008, quien ahora tendría 18 años, fue separado de su madre cuando tenía un año y seis meses de edad. Según los testimonios de sus familiares, la madre del menor lo dejó encargado con una vecina por algunas horas; sin embargo, al regresar por él, le informaron que el niño se había enfermado y que presuntamente había sido trasladado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Alarma en Ciudad Obregón: Buscan a bebé de año y medio separado de su familia; piden apoyo para encontrarlo

Presuntamente, al acudir a las instalaciones correspondientes, ni la madre ni la abuela lograron recuperarlo, sin que se les diera una explicación clara sobre su paradero. Según la información con la que cuenta la familia, los hechos habrían ocurrido en el DIF ubicado sobre la calle 200, en aquel entonces, es decir, hace más de una década. Trascendió también que el menor habría sido renombrado como Brayan, aunque este hecho no está confirmado del todo.

Con el paso del tiempo, únicamente trascendió que una mujer que laboraba en dicha institución tenía una hija que no podía tener hijos y que, presuntamente, habría sido quien adoptó al menor. Actualmente, los familiares de Óscar solicitan el apoyo de la ciudadanía para obtener cualquier información que permita localizarlo, reencontrarlo con su familia biológica y conocer la verdad sobre lo sucedido.

Cualquier dato puede ser clave para esclarecer este caso y ayudar a una familia que no ha dejado de buscarlo. Por otra parte, cabe señalar que hasta el momento las autoridades no han dado a conocer algún posicionamiento sobre los hechos, ni el Ayuntamiento de Cajeme ni el DIF municipal, mientras que el caso causa gran ruido en redes sociales y en la comunidad cajemense, por lo que se esperaría que pronto se dé a conocer información oficial de los hechos. TRIBUNA estará pendiente para cualquier actualización del caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui