Arrestan a madre e hijo tras un cateo en Ciudad Obregón; incautan droga, dinero y cartuchos

Ciudad Obregón, Sonora.- Como resultado de operativos coordinados entre instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN), cumplimentaron una orden de cateo en Ciudad Obregón, Sonora. Como resultado de esta diligencias tres personas fueron detenidas, incluido una madre y su hijo.

De acuerdo con el informe oficial emitido por las autoridades, el mandato judicial fue encabezado por personal de la AMIC y, además de las detenciones efectuadas en el lugar, también se concretó el aseguramiento de droga. A pesar de que no se proporcionó la ubicación del domicilio donde se llevó a cabo dicha acción, se dio a conocer que hubieron tres personas aseguradas, aunque no se revelaron las identidades de las mismas.

En el interior de la vivienda, los uniformados localizaron 132 envoltorios con 'crystal' y seis con mariguana, así como una báscula gramera y 590 pesos en efectivo, indicios que apuntan a un posible punto de venta de droga. También se decomisaron 13 cartuchos para arma de fuego. Lo asegurado, así como los civiles capturados, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que va a definir la situación jurídica de los tres.

Mientras se resuelve su futuro con base en las indagatorias correspondientes, los tres detenidos quedarán bajo resguardo de las instancias correspondientes. Por su parte, la Mesa Estatal de Seguridad reiteró "su compromiso de mantener el trabajo coordinado entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno, fortaleciendo las acciones de prevención y combate a los delitos que afectan la seguridad y tranquilidad de las y los sonorenses".

En otro hecho, la Policía Municipal de Cajeme, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), aprehendieron a dos hombres por su probable responsabilidad en la comisión de delito contra la salud. Elian Iván 'N.', de 40 años de edad, fue detenido en la Central de Abastos y se le aseguraron 37 envoltorios con presunta mariguana. Mientras que Óscar Martín 'N.', de 34 años, fue capturado en la colonia Valle Dorado con 103 envoltorios de plástico transparente color azul, conteniendo una sustancia blanca y granulada, con características similares al 'crystal'.

Fuente: Tribuna del Yaqui