Asesinan a hombre con arma blanca en el sur de Culiacán; lo localizaron en plena vía pública

Culiacán, Sinaloa.- La noche del miércoles 4 de febrero de 2026 se reportó el hallazgo de un hombre asesinado con arma blanca en calles del fraccionamiento Alturas del Sur, ubicado en el sector sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El hecho generó una intensa movilización policiaca y militar en la zona, luego de una denuncia ciudadana realizada a través de las líneas de emergencias del 911. La víctima, hasta el momento, no ha sido identificada oficialmente.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando vecinos del sector reportaron una agresión en contra de una persona del sexo masculino, quien se encontraba sobre la calle Monte Kilinmanjaro, entre Cima del Elegon y Cima del Gardner. Como primeros respondientes, elementos del Ejército Mexicano y paramédicos de Cruz Roja Mexicana se movilizaron a dicha ubicación.

Fueron elementos del Ejército Mexicano quienes acudieron hasta la calle Monte Kilimanjaro, entre Cima del Gardner y Cima del Elgon, donde al realizar una breve inspección lograron observar al hombre tendido boca arriba en medio de la calle con múltiples lesiones producidas por arma blanca, por lo cual procedieron a cerrar la circulación en la calle y pidieron el apoyo de los cuerpos de emergencia", explicó el portal de noticias Línea Directa.

uD83DuDE94uD83DuDEA8| Con arma blanca privan de la vida a un hombre en el fraccionamiento Alturas del Sur en #Culiacán, #Sinaloa. La víctima de quien se desconoce su identidad quedó tendido en medio de la calle Monte Kilinmanjaro, Cima del Elegon y Cima del Gardner pic.twitter.com/SkntqbMmxq — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) February 5, 2026

Por su parte, el personal médico se encargó de brindarle los primeros auxilios al masculino, aunque minutos más tarde, confirmaron que ya no contaba con signos vitales y posteriormente se cubrió el cuerpo con una manta de color azul antes de retirarse del lugar. El perímetro quedó acordonado con cinta amarilla de precaución y resguardado por los militares, quienes solicitaron la presencia por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Por su parte, personal de la Dirección General de Investigación Pericial llevó a cabo los trabajos de campo en el sitio, mientras que policías de investigación cumplieron con las averiguaciones previas de este homicidio. Una vez culminadas las pesquisas, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley y quedará a la espera de ser identificado de manera legal.

Fuente: Tribuna del Yaqui