Autoridades aseguran auto tras fuerte persecución en Cajeme; los criminales huyeron a pie

Ciudad Obregón, Sonora.- Una movilización de las fuerzas del orden se suscitó la tarde de este jueves 5 de febrero, en el municipio de Cajeme. Las acciones tuvieron como resultado el aseguramiento de un automóvil tipo sedán, marca Toyota de color azul, el cual fue abandonado tras una persecución que terminó en las cercanías de la comunidad de Estación Corral. Los primeros reportes indican que los hechos comenzaron en la comisaría de Esperanza.

En dicho sector, las autoridades detectaron la presencia del vehículo tripulado por tres sujetos, quienes presuntamente portaban armas de fuego. Al percatarse de la cercanía de las patrullas, los ocupantes iniciaron su escape en dirección hacia el norte, para evitar ser interceptados. La ruta de evasión comprendió el camino de terracería que corre paralelo al margen del Canal Bajo, zona que utilizaron para desplazarse a gran velocidad.

El trayecto finalizó cuando la unidad llegó al camino que conduce hacia Estación Corral, situado a un costado de las vías del ferrocarril. En ese punto, los tres individuos detuvieron la marcha, bajaron del auto y continuaron su huida a pie. Aprovechando las características del terreno, los sujetos se internaron entre la vegetación y los predios de la zona, logrando perderse de vista ante los agentes que intentaban darles alcance.

Tras el abandono del coche, al sitio arribaron elementos de diversas corporaciones para resguardar el perímetro. Personal de la Secretaría de Marina (Semar), junto con agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme, coordinaron un dispositivo de búsqueda en el área con el objetivo de ubicar a los responsables. Hasta el momento, no se ha notificado la detención de alguna persona vinculada a este suceso.

El automóvil quedó abandonado en el camino que lleva a Estación Corral

El vehículo Toyota fue retirado del lugar con el apoyo de una grúa para ser puesto a disposición de la autoridad competente. Respecto a la inspección del interior de la unidad, las instancias encargadas no han emitido información sobre si se localizaron armas de fuego u otros objetos ilícitos en su interior. Las indagatorias continúan su curso para esclarecer la identidad de quienes protagonizaron la persecución.

Fuente: Tribuna del Yaqui