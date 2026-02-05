Balacera al poniente de Ciudad Obregón; detienen a varios sujetos a bordo de dos vehículos

Ciudad Obregón, Sonora.- Diversas corporaciones de seguridad se desplegaron la tarde de este jueves 5 de febrero, en el sector poniente de Ciudad Obregón. Los hechos tuvieron lugar en las cercanías del fraccionamiento Urbi Villa del Real. El reloj marcaba minutos antes de las 17:00 horas cuando los servicios de emergencia fueron alertados a la línea de emergencia sobre detonaciones de armas de fuego escuchados en la zona.

Ante la situación, las autoridades recorrieron el área señalada para verificar los reportes y restablecer el orden. El operativo terminó en el margen del Canal Bajo, a escasos metros de la calle Meridiano. En dicho punto, las corporaciones lograron el aseguramiento de dos automóviles que presuntamente estuvieron involucrados en el suceso, una camioneta tipo pick up Cheyenne de color negro y una furgoneta marca Mercedes Benz de color blanco.

En el sitio también fueron detenidas varias personas que vestían ropa de camuflaje. Hasta el momento, no se ha confirmado si en el interior de los vehículos o en posesión de los detenidos se halló armamento. El lugar quedó bajo resguardo de efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), en colaboración con la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme, quienes establecieron un perímetro de seguridad.

Aunque circulan versiones sobre un posible enfrentamiento armado entre grupos delictivos rivales, las autoridades competentes trabajan para esclarecer lo sucedido. Por último, hay que mencionar que no existen registros de personas heridas ni fallecidas a causa de este incidente.

El momento en que los individuos fueron arrestados

Otra balacera en Cajeme

De la misma manera, una movilización de las fuerzas del orden se suscitó la tarde de este mismo jueves en el municipio de Cajeme. Las acciones tuvieron como resultado el aseguramiento de un automóvil tipo sedán, marca Toyota de color azul, el cual fue abandonado tras una persecución que terminó en las cercanías de la comunidad de Estación Corral. Los primeros reportes indican que los hechos comenzaron en la comisaría de Esperanza.

En dicho sector, las autoridades detectaron la presencia del vehículo tripulado por tres sujetos, quienes presuntamente portaban armas de fuego. Al percatarse de la cercanía de las patrullas, los ocupantes iniciaron su escape en dirección hacia el norte, para evitar ser interceptados. La ruta de evasión comprendió el camino de terracería que corre paralelo al margen del Canal Bajo, zona que utilizaron para desplazarse a gran velocidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui