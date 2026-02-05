Buscan a familiares de Guadalupe Miranda, mujer de la tercera edad localizada en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora difundió una ficha para localizar a la familia de una mujer de la tercera edad que ha sido identificada como Guadalupe Miranda Campista o Guadalupe Miranda Soto, quien fue ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Otras dependencias como DIF Sonora se han unido a la difusión del caso de la adulta mayor, quien refiere ser originaria de Nogales o Hermosillo.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia estatal, la mujer tiene 74 años de edad, es de nacionalidad mexicana y presenta complexión delgada, piel morena y cabello entrecano corto. Sus ojos son cafés y de tamaño grande, mientras que su boca es mediana con labios delgados. La ficha indica que no se cuentan con señas particulares registradas. Tampoco se especificó su altura y peso en el reporte oficial que fue difundido.

La @ComisionSonora, solicita apoyo para localizar a la familia de GUADALUPE MIRANDA CAMPISTA o GUADALUPE MIRANDA SOTO. Cualquier información, al teléfono: -6622297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió el organismo a través de sus redes sociales.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora abrió el expediente correspondiente para facilitar su identificación. En caso de que alguna persona cuente con información que pueda llevar a su reunificación familiar, la institución tiene habilitada la línea telefónica 662 229 7369 y el correo electrónico institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que fue localizada y las condiciones en torno a su resguardo.

Autoridades del estado mantienen la difusión de la ficha mientras se intenta dar con su familiares, recalcando la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en el caso. Es importante precisar que cualquier información puede ser determinante para reunirla con sus seres queridos. Versiones extraoficiales surgidas en redes sociales señalan que Guadalupe Miranda se dedicaba a vender dulces cerca de una tienda de conveniencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui