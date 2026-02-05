C5: Cámaras operaban durante homicidio de funcionaria en Centro de Gobierno de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Benjamín González Caballero, coordinador estatal del C5, se pronunció en torno al asesinato a balazos de una mujer en las inmediaciones del Centro de Gobierno en la ciudad de Hermosillo, Sonora. El funcionario estatal informó que el sistema opera entre un 95 y un 98 por ciento en el estado de Sonora, sin diferencias significativas entre municipios, además de que constantemente se realizan revisiones para detectar y corregir alguna posible falla.

González Caballero indicó que este monitoreo no acata temas o decisiones políticas, sino que cuenta con obligación legal de colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia. Según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la víctima era una empleada del gobierno federal, quien fue privada de la vida durante la mañana del miércoles 4 de febrero de 2026 en el estacionamiento de su centro de trabajo.

Apoyamos a las instituciones, tanto de seguridad como de investigación, para obtener información. No es un tema de voluntad política, es más un tema de obligación dentro de la ley, donde estamos obligados nosotros como C5 a cooperar en todo sentido con las áreas de investigación para proporcionar esta información, que pueda ayudar a poder capturar algún presunto delincuente", explicó el coordinador a un medio local.

ÚLTIMA HORA



Fue un ataque directo a mujer; se descarta intento de robo



Hermosillo, Sonora, 4 de febrero de 2026.- De acuerdo a los primeros datos de la investigación se establece que la agresión armada registrada esta mañana en el sótano del edificio del Centro de Gobierno, se… pic.twitter.com/OMHUNuxoI1 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) February 4, 2026

Con respecto al homicidio registrado en el Centro de Gobierno, el titular estatal del C5 mencionó que las cámaras cercanas al recinto se encontraban funcionando con normalidad al momento del desarrollo de los hechos. Asimismo, precisó que el sistema se mantiene bajo monitoreo constante y, caso de ser necesario, el material pueda estar disponible y pueda ser utilizado si es requerido por las autoridades encargadas de las investigaciones correspondientes.

González Caballero indicó que en las inmediaciones del Centro de Gobierno se encuentran instaladas cámaras municipales y estatales, un sistema que apoya a las instituciones encargadas de esclarecer delitos y dar con los responsables, aunque aclaró que el número de dispositivos se mantiene reservado por motivos de seguridad. Finalmente, reiteró que se trabaja en conjunto con las autoridades investigadoras para aportar cualquier elemento que sirva para esclarecer el violento hecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui